La historia detrás del potente ascenso de Nicki Nicole, la voz argentina que cerrará el Festival de Viña 2023

Con una voz dulce, pero con un flow intenso, Nicki Nicole se ha posicionado como una de las artistas más destacadas de la escena urbana argentina en solo tres años.

A sus 22, ha sumado éxito tras éxito. Aunque los números no hacen al artista, hay que señalar su tremendo arrastre: Cuenta con más de 19 millones de oyentes mensuales en Spotify. Una cifra similar a la cantidad de habitantes en Chile, y casi la mitad de los ciudadanos de Argentina.

Oriunda de Rosario, específicamente del barrio residencial de Echesortu, Nicole Denise Cucco es parte de la camada de músicos que hoy la rompen en el país vecino, compartiendo shows, estudio y escena con Duki, Bizarrap, Big One, Trueno, Tiago PZK, Emilia y Cazzu, entre otros.

En su corta, pero brillante carrera ha sumado distintos hitos: Ganó dos premios Spotify Awards, dos Carlos Gardel y distintas nominaciones a los MTV Europe Music Awards y Grammy Latino, junto a más reconocimientos. Incluso, viajó por más de 30 países en el marco de su gira mundial “Parte de mí Tour”, entre 2021 y 2022, promocionando su segundo álbum de estudio homónimo.

Próximamente, se llevará a cabo su segunda presentación masiva en nuestro país, tras su exitoso paso por Lollapalooza Chile 2022: Será la encargada de cerrar el Festival de Viña 2023, debutando el viernes 24 de febrero en La Quinta Vergara. Y no solo eso, también formará parte del jurado del evento, junto a la destacada baterista nacional Juanita Parra y Polimá Westcoast, uno de los líderes del trap chileno.

“Vo’ estás estresa’o, yo sonando en alta”

Montando una BMX, con su pelo corto y vestida con un conjunto de ropa deportiva, Nicki Nicole, con 18 años, mira directamente a la cámara en un primer plano: “Wapo Traketero, siempre quiere verme y dice que es un santo, pero es un delincuente”. Voces del góspel suenan con fuerza mientras la pista musical sigue su curso.

Su primera canción solista, Wapo Traketero, aquella que escribió los versos en una conversación por WhatsApp y que le abrió ampliamente su camino, hoy cuenta con más de 134 millones de reproducciones en YouTube. Es también la canción que la puso en el radar y en la escena.

En conversación con CHV Noticias, el productor detrás de este hit, Gonzalo Ferreyr, conocido como Cocodrillo P&B, aseguró que Nicki apareció en el momento justo en el que se estaba formando el movimiento urbano en Argentina. “Cayó con una propuesta potente, que en ese caso fue Wapo Traketero. Es como le pasó a Wos, a Duki, a todos ellos. Eran los máximos exponentes, los primeros”.

Y así fue. A días de su estreno, Duki, uno de los pioneros de la escena, compartió en sus historias de Instagram el tema. “Duki te ha etiquetado en sus historias” debe haber leído eufórica, mientras su celular se llenaba de notificaciones de seguidores, mensajes y likes.

Sin embargo, el líder del trap argento, con quien tiene tres feat a la fecha, no fue el único que vio algo en Nicki. Cazzu, una de las voces estrella trasandinas, también compartió la canción en sus redes sociales.

¿El efecto? Nicki llegó a los oídos del productor Bizarrap, quien, en ese entonces, contaba solo con 12 sesiones musicales, algunas de freestyle y unos cuantos remixeos a canciones de Bad Bunny, Duki y el chileno Drefquila.

Gonzalo Conde, conocido como El Biza, le tendió la mano y se juntaron en su estudio. Sin embargo, no se esperarían el rotundo éxito que tendrían: La BZRP Music Sessions #13, lanzada en agosto de 2019 junto a la rosarina, se posicionó en el Top 200 Global de Spotify. ¿Habrá sido la química? ¿El talento de ambos? ¿El momento preciso en medio de una indómita escena urbana hispana? No hay ciencia cierta. Pero sí significó un tremendo salto para los dos, y en especial para Nicki, siendo, además, la segunda canción de su autoría. Su carrera se disparó.

Meses después, fue nominada a los Grammy Latino como Mejor Nueva Artista y lanzó su álbum debut Recuerdos, una producción cargada al R&B, soul, trap y pop, con el que fue nominada por primera vez a los Premios Gardel.

Sobre su brillante ascenso, Cocodrillo P&B expresa que Nicki “tiene un estilo muy particular que lo acompaña en todo, desde cómo se viste, hasta como canta. Tiene una cosa muy americana, que no había mucho acá. A mí me llamó la atención eso, como esas cosas que veíamos de chicos en MTV. Creo que ella es una de las primeras que lo pudo traer a Argentina”.

Mami Chula

Tras un fructífero inicio, lo mejor vendría después. La rosarina comenzaría a cosechar distintos hits y colaboraciones que demostrarían la sólida carrera que estaba construyendo.

En 2020 publicó tres canciones que darían cuenta de su versatilidad y talento, y que formaron parte de su segundo álbum: Colocao, producida por EVLAY y Bizarrap, consiguió ser una de sus canciones más reproducidas, y con ello dar un sello a su faceta más rapera; Mala Vida, una producción al más vivo estilo de la trilogía de El Padrino, del director Francis Ford Coppola; y Verte, junto a Dread Mar I y Bizarrap, un reggae en el que colaboró con uno de los artistas que, justamente, se escuchaban en su casa cuando solo era una escolar.

Sumado a esto, la revelación de su romance con Trueno dio más exposición a su persona, confirmado lo que muchos fanáticos presumían. ¿Cómo lo hicieron público? Juntos lanzaron Mami Chula, una declaración de amor atrevida e íntima que hoy cuenta con casi 400 millones de reproducciones y que nació en el mismo lugar que se conocieron: En el estudio de Bizarrap.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @nicki.nicole

Ya en 2021, Nicki colaboró con el puertorriqueño Myke Towers, la banda de rock uruguaya No Te Va a Gustar, el estadounidense De La Ghetto, Christina Aguilera, Becky G, Nathy Peluso y Mora, entre otros, demostrando su calidad de artista mundial.

Cerrando el año, en octubre, publicó su segundo álbum de estudio, Parte de Mí, debutando en el sello Sony Music Latin. El disco, reconocido por la crítica y nominado a distintos premios, contó incluso con la participación de más de 10 artistas, entre ellos Rauw Alejandro, Tiago PZK, Snow That Product y la chilena Mon Laferte.

“Ya no fumo Marisola”

El trap argentino no es ajeno para nuestro país. Sobre todo, ante la cantidad de exponentes urbanos con los que cuenta y exporta internacionalmente. Es más, existe una estrecha relación entre sus artistas y los chilenos. Por ejemplo, antes de participar en la canción Hablamos Mañana de Bad Bunny con Duki, Pablo Chill-E ya estaba presente en Goteo Remix del trasandino (2020). Otra colaboración es la de Marlon Breeze con Lara91K en Twerk (2018), o Easy Kid y DrefQuila con Paulo Londra en MVP Remix (2018). No son las primeras, pero marcan un precedente.

Lo cierto es que ambos países comparten una importante cercanía a nivel musical y cultural. Y, obviamente, Nicki también ha conectado con artistas de nuestro país.

Una de esas conexiones fue Pensamos, una potente y sincera declaración de desamor lanzada junto a Mon Laferte, en 2021. “Ella es una artista que admiro muchísimo, que me inspira mucho al hacer música”, aseguró a Los 40. Según contó la artista, fue una colaboración que se dio a distancia y que nació ante su fanatismo por la chilena. “La hice a partir de escucharla a ella”, expresó.

Otro acercamiento de la rosarina fueron sus dos participaciones en reversiones de canciones chilenas, a fines del 2022. La primera, La Terapia, de Young Cister, que contó con la producción de Magic en el Beat y la participación del puertorriqueño Álvaro Díaz. Siendo así Marisola Remix su más reciente colaboración con artistas de nuestro país, asistiendo a la nueva versión del hit de Cris MJ y Standly, con la compañía de uno de sus más grandes colegas, el argentino Duki.

¿Compartirán escenario con ella próximamente? Obviamente, nos preguntamos si Mon Laferte, Young Cister, Cris MJ y Standly serán invitados por la trasandina a la noche de cierre del Festival Viña 2023, dejando en claro el nivel que ambos países tienen respecto a sus talentosos artistas.

Un dato que no podemos dejar pasar es este: De acuerdo a datos entregados por Spotify, Chile es el segundo país que más consume la música de Nicki Nicole en la plataforma, con solo una diferencia de 200 mil oyentes menos que Argentina.