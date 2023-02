¿Lo digo o no lo digo? El verdadero origen de Yerko Puchento, el personaje que casi llega por primera vez a Viña

A 22 años de la creación de su exitoso personaje, Daniel Alcaíno se iba a enfrentar este año por primera vez al “monstruo” del Festival de Viña como Yerko Puchento.

Pese a que se había escuchado varias veces su nombre como una carta segura para la Quinta Vergara, este sería el debut del comediante en este escenario. Sin embargo, todo quedó atrás luego de que se confirmara que se bajó del evento viñamarino.

Pese a que ya no va a ser parte del certamen internacional, acá repasamos un aspecto muy importante de su carrera.

Ácido y polémico como él solo, la verdad es que Yerko ha estado en pantalla por más de dos décadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yerko Puchento (@yerkopuchentooficial)

“Bum bum”

¿Cómo se originó el personaje? ¿Lo digo o no lo digo?

Aunque usted no lo crea, el debut de Yerko Puchento no fue en Vértigo, programa en el que el humorista se presentó en cada temporada.

Varios años antes, en 2001, el actor encarnó al personaje en el extinto estelar El lunes… sin falta, también de Canal 13.

Animado por Álvaro Salas y Raúl Alcaíno, el formato era prácticamente el mismo del mencionado espacio televisivo, y a los directores no se les ocurrió nada mejor que incluir una rutina de humor con Daniel Alcaíno interpretando a un ácido opinólogo.

Desde su primera aparición, el actor salió con un traje negro, llamativos lentes, cejas gruesas, pelo con bastante cera y utilizando frases como el ya clásico “bum bum” y su parodia de la canción de Miguel Bosé Corazones.

A eso se le sumaron palabras que hacían recordar a un conocido periodista: “Apolíneo” y “hermenéutico”. ¿Les suenan? Se trata del comentarista de espectáculos Carlos Tejos, quien en ese tiempo aparecía regularmente en pantalla.

En conversación con La Divina Comida, de Chilevisión, el comunicador señaló que “había elementos míos” en el personaje. Sin embargo, dijo que “yo soy mucho más que Yerko Puchento. Yo soy un periodista. No me pueden comparar con un humorista”.

“Me quería enterrar”

Pero eso solo fue en los inicios del humorista, mismo comienzo que aseguró que no fue para nada de su gusto.

Hace unos años, en conversación con Mentiras Verdaderas, Daniel Alcaíno confesó que cuando partió dando vida a Yerko Puchento se sintió mal.

“El primer programa me sentí muy mal, sentía que fue lo peor que había hecho en mi vida, me quería enterrar. Y al otro día portadas que decían ‘el nuevo personaje que la lleva’. Ahí siguió el personaje, primero opinaba de cositas y después era una rutina completa”, expresó, aclarando que terminó aprendiendo a querer a s u creación.

“El personaje no tiene nada que ver conmigo, disfruto cuando lo hago. Al principio no tanto, pero me fue gustando cuando el personaje se fue ganando el derecho a decir cosas”, analizó.

Te podría interesar: