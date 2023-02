“Pa’ Mis Muchachas”, el himno de empoderamiento femenino que une a Nicki Nicole con Christina Aguilera

Christina Aguilera y Nicki Nicole son los nombres de dos artistas que este 2023 serán parte del Festival de Viña del Mar, ambas como debutantes sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Mientras las primera de ellas se consagró hace muchos años atrás como un verdadero ícono del pop mundial, estallando su fama en la década de los 2000, la segunda se mantiene irrumpiendo en la esfera internacional de la mano del género urbano.

Pero más allá de las comparaciones, hay un factor concreto que las une y que corresponde a la canción Pa Mis Muchachas. Una producción que es parte de su disco en español Aguilera y que suma más de 33 millones de visualizaciones en YouTube, desde su publicación hace un año atrás.

Precisamente este single levanta expectativas para el certamen viñamarino, ya que ambas cantantes serán parte del evento y, por tanto, quizás podrían presentarse juntas para este feat.

Este himno de empoderamiento femenino cuenta además con la colaboración de otras dos intérpretes urbanas y con raíces latinoamericanas. Nos referimos a Becky G y Nathy Peluso.

La canción Pa Mis Muchachas, según expuso Aguilera en Twitter, es mucho más que un hit que reúne a cuatro grandes exponentes femeninas y los detalles los abordamos a continuación.

Fue el pasado 22 de octubre de 2021 cuando este single fue lanzado en las plataformas digitales, no sin antes tener una amplia promoción a través de redes sociales.

Christina Aguilera se encargó de compartir una serie de adelantos de esta canción, aumentando la expectación de sus fans mediante mensajes que contenían mezclas entre su idioma nativo, el inglés, y algunas palabras en español.

¡En tres días! The countdown has begun…I am proud to reveal mi primera canción from a body of work that lives so closely to my heart. And these beautiful, strong and talented women are joining forces with me for this first Guaracha @iambeckyg @NathyPeluso @naikinai19 ❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/txxNxb6InY

— Christina Aguilera (@xtina) October 19, 2021