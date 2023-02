Pablo Chill-E arremete contra equipo de Polimá Westcoast por show en Viña: “Malayas… me silenciaron de pana”

Pablo Chill-E fue uno de los grandes invitados de Polimá Wescoast en su esperado debut en el Festival de Viña, donde cerraron en lo alto la penúltima jornada del certamen que estuvo marcada por las actuaciones de Christina Aguilera y Fabrizio Copano.

Con 13 canciones, el chileno abrió el concierto con Te quiero ver, para luego dar paso a éxitos como Moneyman, Sextime, Baby Otaku y My Blood, siendo esta última la que interpretó con el popular cantante de trap y que acompañó con un homenaje por los 50 años de la muerte de Víctor Jara.

Sin embargo y, a pesar de que la colaboración reventó las redes sociales, el shishigang se apuntó con una nueva polémica y arremetió a través de Instagram en contra del equipo del autor de Ultra Solo.

“Malas ctm, me silenciaron de pana”, comenzó disparando en sus redes sociales al acusar que su voz no se escuchó en la transmisión televisiva. “Eres mi amigo y te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu equipo es una mierda“, continuó.

En esa línea, el artista urbano aclaró que “no piensa mal” de Westcoast, pero que “duda que haya sido un error técnico” debido a la cantidad de ensayos que tuvieron. “Cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono, no saco música hace años y aún así intentan opacarme“, señaló.

“No fue culpa del Poli”

En una segunda y última historia, Pablo Chill-E reiteró que el descargo no era contra Polimá: “Tampoco fue culpa del festival, para que sepan, fue culpa del equipo de sonido del artista“.

“Lamentablemente, me siento ultra pasado a llevar, pero nada que hacer, solo decirles la verdad. Y se supone que son profesionales“, cerró en la red social.

