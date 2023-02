“Ultra sola, ultra rica”: Las 10 letras icónicas de Paloma Mami que la consagraron como la reina chilena del trap

Fue una de las primeras artistas urbanas nacionales que triunfó en el extranjero y ahora se prepara para su debut en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Se trata de Paloma Mami, la chilena de 23 años que se presentará por primera vez en el Festival de Viña del Mar 2023, marcando un hito en su carrera musical.

Pero eso no es todo. La intérprete de Fingías será la encargada de cerrar la primera noche del evento musical el próximo 19 de febrero, jornada en que se presenta también la artista colombiana Karol G.

Por eso, la cantante nacida en Nueva York se prepara con todo durante estos días, dejando entrever que se esforzará para “representar el movimiento chileno que apenas comienza”.

Pero no se trata solo representar el movimiento chileno, sino también dar un nuevo paso en su carrera musical, la que comenzó en 2018, cuando su canción bilingüe NotSteady revolucionó las redes sociales y se convirtió en un inesperado éxito.

Fue tal su impacto que con solo tres canciones, la ya mencionada, No te enamores y Fingías, se presentó la segunda jornada de Lollapalooza 2019.

Ahora, con más de dos millones de suscriptores en YouTube, la Mami de Chile cuenta con discos de multi-platino, Platino y Oro, además de icónicas canciones.

No te enamores, Religiosa y Don’t Talk About Me son solo algunas de ellas y por eso, acá repasamos las mejores frases de Paloma Mami en sus temas.

Esos ingeniosos versos que quedaron grabados en nuestra memoria y que se caracterizan por empoderar sus fans.

Estas son 11 frases que la ídola chilena te diría para “¡levantar ese ánimo, mami!”.

1. “A mí nadie me domina, papi, soy tu adrenalina”

2. “Mi cuerpo es un arte. Nadie lo toca, soy como la Mona Lisa”

3. “La que puede, puede, y yo puedo”

4. “Sé que te imaginas probando mi cuerpo, pero pa’ ganar tienes que ser experto”

5. “Que ya yo no quiero que vuelvas. Ahora yo quiero que te pierdas”

6. “Que soy puta, soy hoe, soy creída. En realidad solo soy bendecida”

7. “Ustede’ están hablando mucho. ¿Pero quién te está escuchando?”

8. “Ultra sola, ultra rica. Perdiste senda gatita”

9. “Controlarme, eso no era. No me llame’ ni me hable’ del tema. No estoy pa’ ti, ‘toy pa’ la carretera”

10. “Quieres que sea tuya y yo no soy de nadie”