¡Icónica! Los 20 minutos de locura por Paloma Mami en su primer Lollapalooza

La cantante nacional Paloma Mami se presentará este 2023 por primera vez en el Festival de Viña del Mar, marcando todo un hito en su carrera musical.

Pero la neoyorquina de 23 años bien sabe de hitos y de subirse a escenarios importantes. A su corta edad ya acumula una amplia experiencia en conciertos y haciendo cantar a miles de personas.

Uno de esos fue el del Lollapalooza en su edición 2019, cuando la artista convirtió en todo un fenómeno su paso por el festival internacional, pese a tener solo cuatro canciones publicadas en ese momento, las que se convirtieron rápidamente en un fenómeno en plataformas de streaming.

Quizás no recuerdes muy bien, pero ese año Paloma Castillo desbordó el Lotus Stage, protagonizando uno de los momentos de furor más intensos de todas versiones de Lollapalooza Chile.

20 minutos de locura

La chilena, que en ese tiempo tenía 19 años, estuvo sobre la tarima tan solo 20 minutos, pero fue el tiempo necesario para volver locos a los casi 12 mil asistentes a su show que repletaron el sector con expectativas que solo se igualaban a la curiosidad con trazos de morbo, ya que una pregunta se escuchaba en el ambiente: Cómo sacará adelante la presentación con tan pocos hits.

Entre tierra, polvo que se levantaba por al menos un metro, gente muy apretada, algunos con problemas para respirar, uno que otro desvanecimiento, muchísimos gritos y miles de celulares grabando, apareció ella sobre todos, la joven que con un repertorio que recién comenzaba a formarse pero estaba en boca de todos desbordó el escenario más pequeño del festival.

Los fanáticos y fanáticas comenzaron a llegar mucho antes de las 18:15, horario establecido para el inicio de su show, y aún así no alcanzaban a ver a la intérprete de Religiosa, ya que el escenario no contaba con pantallas gigantes y el camino ya estaba repleto de entusiasmados seguidores.

La ex chica Rojo apareció en el Lotus Stage alrededor de 10 minutos antes de lo programado y la muchedumbre enloqueció aún más, por lo que ella misma pidió calma antes de cantar su primer tema, Not Steady.

Cuando el espectáculo partió, ya no hubo vuelta atrás. Primero, una introducción con bailarinas, después llegaron sus otros tres temas a esa fecha: Don’t talk about me, Fingías y No te enamores fueron suficientes para su público, que 20 minutos más tarde abandonaba el escenario dejando la sensación de un hito y que el público presenció algo importante.

A las 18:29 finalizó su show, y al bajar del escenario ella misma se mostró sorprendida por la cantidad de público que asistió a verla, mismas personas a las que durante su presentación les confesó sus nervios. ¿Y cómo no? Si se convirtió en uno de los show más comentados de esa edición.

Atención que con los años pavimentaría un camino a base de éxitos entregados a cuenta gotas y que siempre logran enamorar a su fanaticada y continuar cimentando su nombre en la escena musical urbana nacional.

La que puede, puede y Paloma Mami pudo con todo.