Pamela Leiva habla tras cuestionado beso de “Kiwi” sin su consentimiento: “Me sentí incómoda y no lo esperaba”

Arturo Walden, más conocido popularmente como “Kiwi”, se encuentra en el ojo del huracán tras besar sin su consentimiento a la comediante Pamela Leiva, en medio de una entrevista tras su triunfo en Viña 2023.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 20 de febrero y generó el repudio de las redes sociales que calificaron esta acción como un “acoso”. Ante esto, el comunicador fue desvinculado inmediatamente de TVN, canal en que se encontraba trabajando para la cobertura del evento viñamarino.

“Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa. Cero intenciones de acoso ni de faltar el respeto. Me equivoqué y ofrezco disculpas igual”, señaló Walden a LUN tras su despido de la señal estatal.

Además, indicó “¿quién no se ha equivocado en la vida? De repente, me están crucificando como si fuese un depravado”.

Respuesta de Pamela Leiva

En una transmisión en vivo por Instagram, la humorista se refirió al cuestionado episodio con “Kiwi”. “Estábamos hablando de Viña cuando llegamos al tema del beso (con Gonzalo Valenzuela) y cuando estábamos hablando de eso, va y me agarra y me da este beso robado“, contextualizó.

“Para mí en el momento sí me dio rabia, sí me sentí incómoda y no lo esperaba. Pero en ese microsegundo que pasó donde me agarra y me echa para atrás, digo ‘chucha pero qué hago'”, relató.

En ese sentido, reconoció que “tuve muchas ganas de irme, pero no quise que esto empañe todo lo que estoy viviendo, no me esperaba algo así. No quería que esto sea la noticia, no quiero que se hable de esto y empañe lo que estoy viviendo”.

“Estaba viviendo una noche de ensueño (…) Me estaban entrevistando sobre mi momento. Y decidí bloquearlo y seguir para adelante con el móvil, hablando con los chiquillos del matinal”, complementó.

Asimismo, indicó que Walden no se ha comunicado con ella pero sí se enteró de sus disculpas. “Entiendo que él lo hizo de un lado de ansiedad y desesperación de querer ser divertido, ganarse la pega. Todos podemos discrepar de la forma que es muy noventero lo que pasó, pero lo tomé desde ahí. Racionalicé y dije ‘este gallo está desesperado'”, afirmó.

Respecto a la desvinculación del comunicador, la comediante aclaró que “nunca llamé a nadie para pedir su cabeza”.

Revisa las declaraciones acá: