Paul Vásquez se ofrece para reemplazar a Yerko Puchento: “Todos los humoristas soñamos con Viña”

Durante la jornada del lunes 13 de febrero, se conoció la salida de Daniel Alcaíno, quien interpreta al personaje Yerko Puchento, del Festival de Viña del Mar 2023 producto de los cambios de último minuto con los artistas que actuaban el mismo día que él.

De esa forma, desde la producción del evento informaron que el actor no será parte del certamen, tras una “decisión de mutuo acuerdo entre las partes”.

Ante esto, la producción comenzó la intensa búsqueda de un nuevo comediante que pueda reemplazar el cupo que dejó Alcaíno. Uno de los humoristas que se candidateó para subir nuevamente a la Quinta Vergara es Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”.

En conversación con el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, Vásquez afirmó que “todos los humoristas soñamos con Viña. Todos queremos estar, si fuera posible, todos los años”.

Además, dijo estar de acuerdo con la decisión del actor. “Yo estoy con Daniel (Alcaíno) por la sencilla razón de que él está cuidando a su personaje. Vio que corría riesgo por tanta juventud que iba a haber esa noche y yo lo apaño“, señaló.

“Con respecto a si tienen problemas de humorista, uno siempre se va a ofrecer porque Viña es la magia. Todos queremos estar en Viña, es una plataforma hermosa. Si dentro de los días que tengo disponible, el lunes 20 es el único día que puedo”, declaró.

Fue en ese contexto que Julio César Rodríguez, animador del espacio matutino, le consultó sobre cuál sería su respuesta si la organización de Viña 2023 lo llamara ahora mismo y le ofrecieran pagar lo mismo que tenían presupuestado para Alcaíno.

“Acepto inmediatamente Julio, así puedo seguir cumpliendo con los demás compromisos que tengo a nivel nacional”, enfatizó el artista, quien aseguró tener una rutina que ha sido aplaudida en diferentes eventos durante el verano.

“Desde enero, yo he estado trabajando en diferentes festivales porque volvieron (después de la pandemia) y mi rutina anda bastante bien con el público joven. He salido después de reggaetoneros o de estos chicos urbanos y la verdad es que con la juventud me llevo súper bien”, aseguró.

En esa misma línea, recalcó que su espectáculo “no es político, es transversal y para todas las edades” y afirmó que “confío mucho en mi personaje y lo que logra con la juventud y el público en general. Yo sé que tal vez los otros festivales no tienen tanta pantalla como Viña del Mar, pero son tan importantes como Viña”.

En caso de prosperar este ofrecimiento de Paul Vásquez, se presentaría el próximo lunes 20 de febrero entremedio de las cantantes argentinas Tini y Emilia.

El humorista ha pisado el escenario del Festival de Viña en seis ocasiones, cinco de ellas junto al dúo Dinamita Show (1996, 2001, 2009, 2012 y 2005) y una en solitario (2020).