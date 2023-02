De vivir con sus hermanos a cantar en el Festival de Viña: Los sueños cumplidos de Polimá Westcoast

Era el año 2009 y un joven Polimá participaba del coro de la Iglesia en la comuna de Independencia. En aquel entonces vivía con su mamá, Natalia Orellana, su abuela, Georgina Canto y su abuelo, Antonio Vásquez.

Como es sabido, Polimá Ngangu Miguel (25 años) nació en Chile, pero tiene sus orígenes en el remoto país Angola, ubicado al sur de África, y desde pequeño estuvo interesado en el arte y la música.

En abril de 2022, en entrevista con CHV Noticias, recordó que Antonio, su figura paterna, le dedicaba hermosos poemas que escribía con su puño y letra antes de su fallecimiento.

“Él hacía sus poesías y cuando me hacía a mí desde muy chico me ponía a llorar. No entendía por qué lloraba. Me emocionaba la interpretación, lo que él me quería hacer sentir con sus poesías y ahora es lo que yo espero hacer con mi música”.

A casi 15 años de aquel entonces, el niño con ascendencia angoleña se transformó en uno de los exponentes más importantes de la música nacional en el género urbano, con un éxito que incluso alcanzó el puesto número 9 en los Billboard Global y los 200 millones de reproducciones en Spotify.

Pero ese camino no lo construyó solo. Porque pese a que se crió como hijo único, había otros 12 hermanos más por ahí dando vueltas. Por lo mismo, decidió comenzar a contactarlos.

“Mandó solicitudes de amistad y un mensaje a cada usuario del que, pensaba, podía ser familiar. Decía: “Hola, ¿cómo estás? Parece que somos hermanos”, aseguró uno de sus familiares en una entrevista para La Tercera.

“Quería crecer con mis hermanos negros. Siempre fue mi sueño vivir en una casa grande con mis hermanos negros, y hacer música. Ese era mi sueño desde que tengo memoria”, dijo el artista en conversación con el The Clinic hace un años atrás.

Así, fue construyendo poco a poco uno de los primeros sueños que cumplió: vivir con todos juntos en una gran casa. Sin embargo, todo esto trajo a su vez una de las cosas que más le ha costado compatibilizar desde que alcanzó la fama.

“Tengo a mis hermanos chicos, que han crecido conmigo, pero me gustaría mucho más poder tener tiempo para estar con ellos, pero tengo que dividirme entre mi familia y las personas que me escuchan. Entonces, siento que estoy ahí por todos lados, intentando ser bueno con todos, responsable y cumplir con ellos, eso es difícil”, explicó a CHV Noticias.

Así es como todo esfuerzo trajo su recompensa, y Polimá cumpliría uno de sus más grandes -y genuinos- anhelos: “Vivir con todos sus hermanos negros”.

“Cuando empezó la pandemia, se mudó a una casa gigante en Colina. Invitó a todos sus hermanos a vivir con él. Hoy son parte de su equipo: su hermana Lumengo lo ayuda en el maquillaje, mientras que sus otros hermanos emprenden en la música. Era como cerrar un círculo. A falta de Antonio Vásquez, él se había convertido en la figura paternal de su familia“, consignó La Tercera.

El primer confirmado de Viña

Otro de los sueños que buscó el intérprete de Ultra Solo, fue subirse al escenario de la Quinta Vergara en el Festival de Viña. Algo que años más tarde, no estaba para nada alejado de la realidad.

Sin saber su destino, a comienzos de 2022, en conversación con CHV Noticias, Polimá decía que el Festival era algo que esperaba cada verano desde que tiene memoria.

“Lo esperaba siempre porque me encanta la música, entonces lo veía yo con mi familia, todos prendían la tele. Me encanta cuando los seres humanos se juntan por un mismo propósito, todos felices gritando y sería uno de mis grandes logros estar ahí. Como jurado, cantante, lo que sea estaré muy agradecido de la vida”, dijo.

Y así ocurrió, ya que Polimá fue invitado a ser jurado de la competencia internacional que se realiza tradicionalmente cada noche en el Festival de Viña.

Además, se presentará la misma noche que Christina Aguilera, es decir, la noche del jueves 24 de febrero, donde se espera que cante sus grandes éxitos como Baby Otaku, Lokotron, Kawaii y My Blood.

