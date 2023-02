Con pasado farandulero: ¿Quién es Rubia Soares, la modelo que sorpredió a Alejandro Fernández en Viña 2023?

El cantante mexicano Alejandro Fernández fue el cargado de abrir la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2023, llevándose las gaviotas de plata y oro. Sin embargo, en redes sociales se abrió el debate respecto a un particular momento ocurrido sobre el escenario.

Tras interpretar su éxito Canta Corazón, los animadores Martín Cárcamo y María Luisa Godoy entraron al escenario para premiar al artista con la gaviota de plata. Fue en ese contexto que ingresó una modelo para entregarle el galardón.

“¡Ay, qué gaviotota! ¿Tú eres la morenaza gaviota?”, comentó Fernández al ver por primera vez a la mujer, para luego darle un beso en la mejilla y decir “encantado”.

Luego, Cárcamo le recordó que “cuando llegaste a Chile dijiste ‘la primera vez que estuve en la Quinta me temblaban las piernas’“, ante lo cual el intérprete se adelantó para decir “entre otras cosas”.

“¿Hoy día qué te está temblando?”, prosiguió el conductor, provocando una inesperada respuesta por parte del cantante: “(Me está temblando) algo que está entre las piernas“, dijo, desatando los gritos del público.

¿Quién era la modelo?

La mujer que llamó atención de Alejandro Fernández es Rubia Soares, modelo brasileña de 39 años que es la encargada de entregar los premios a los artistas.

Soares ha ganado reconocimiento en nuestro país por su participación en distintos comerciales y eventos publicitarios, así también por haber estado en programas de televisión como Vértigo de Canal 13.

Asimismo, en el año 2012 su nombre sonó en programas de farándula, debido a su supuesta relación sentimental con el ex tenista Nicolás Massú.

Con más de 30 mil seguidores en Instagram, Rubia también se mantiene muy activa en redes sociales mostrando sus trabajos y su fanatismo por el deporte.

El pasado domingo, en el día inaugural de Viña 2023, la modelo dio a conocer el rol que cumplirá durante el festival. “Fui elegida para entregar los premios en el festival de Viña. No se imaginan mi felicidad de por ser ser parte de este tremendo evento y compartir con mucha gente que trabajo hace años”, señaló.

¿Qué dijo sobre el coqueteo de Alejandro Fernández?

En conversación con Radio Bío Bío, Soares sostuvo que la gente “puede opinar lo que tenga ganas. Yo soy mucho más relajada en ese sentido y no pesco”. “La gente se pone como ‘no, es que la están denigrando’, pero no pasa nada (…). Para mí ese comentario no me afecta en nada“.

“Si las personas se lo tomaron mal, pucha, yo no. Es una anécdota, es chistoso. Todas las cosas se deben tomar con humor, uno no puede ser tan grave en la vida, con todo, si no se pelearía con todo el mundo, ¿o no?”, agregó.

En esta línea, aseguró que es fanática del cantante y que disfrutó mucho del espectáculo. “Estaba muy emocionada, porque además me encanta él. Yo estaba detrás del escenario coreando todas las canciones porque me encanta (…) Fue súper divertido y me cayó súper bien”.

A través de TikTok, la modelo también compartió un video del momento con la frase “Alejandro Fernández demostrando todo su caudillismo espartano, no importándole en lo absoluto lo que piensen las pañuelo verde jajajaja BASADO“.