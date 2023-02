“Ni ahí con Maná”: Las reacciones en redes sociales tras el aplaudido show de Tini en Viña 2023

Tini Stoessel se ganó la ovación de la Quinta Vergara y las redes sociales tras abrir la segunda jornada del Festival de Viña 2023.

Con una batería de éxitos, la cantante argentina de 25 años mostró todo su desplante escénico con un espectáculo que incluyó bailarines, tres cambios de vestuario y un público que coreó cada una de sus canciones.

Temas como La Triple T, Miénteme, Bar y Carne y Hueso formaron parte del setlist que fue ampliamente aplaudido también por usuarios en Twitter, red social en que se convirtieron en tendencia palabras como “Tini”, “De Paul” y “Yatra”.

“Los amo con todo mi corazón. Muchas, muchas gracias. Nunca me voy a olvidar de esta noche y allá arriba (en la galería) que lo dieron todo, los amo”, dijo la trasandina tras recibir la gaviota de oro.

La mayoría de los internautas resaltaron la energía y la cercanía de la artista con el público, el cual se dividía entre menores de edad y adultos jóvenes.

Incluso, algunos valoraron que Stoessel fuera la encargada de abrir la jornada, la cual en un comienzo tenía contemplada la presentación del grupo mexicano Maná.

XAOOO LA TINI LA DIO TODA, ni soy fan pero me dieron ganas de serlo, en definitiva tengo que ir algún concierto suyo ya que sus presentaciones son increíbles 💗💗💗 #vina2023 #festival2023

Siento que Tini me sorprendió a tal punto que quiero presionar ese ombligo y reiniciar mi vida. #VINA2023 pic.twitter.com/um3LEpYvdN

no me puedo creer que han pasado 11 años desde que sigo a tini y sigo llorando como una tonta cuando la veo superar nuevos récords como si fueran míos #Viña2023

Espero que los que me mandaron a terapia por decir que Tini era un golazo, se estén mordiendo la lengua. Jajaja. El show no tiene desperdicio, planeado hasta el más mínimo detalle, no para, cambios de vestuario, la Triple T entre el público. Solidísima. Ni ahí con Maná. #Viña2023

— Sebastián Medina M. (@Sebasfunk) February 21, 2023