Rodrigo González se disculpa tras criticado comentario sobre Diego Urrutia: “Lo que dije fue una estupidez”

A través de redes sociales, el comediante que debutó en el Festival de Viña en 2016 salió al paso de los cuestionamientos que recibió tras asegurar que "los 'tiktoker' haciendo stand up, siento que no hacen stand up".