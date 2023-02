¿Te habías dado cuenta? El especial rol de la periodista Carolina Urrejola en el Festival de Viña 2023

El pasado domingo comenzó el Festival de Viña del Mar 2023 y, desde entonces, inició una serie de especulaciones en redes sociales respecto a la persona detrás de la voz en off del certamen.

Algunos creyeron que se trataba de Jani Dueñas, comediante y voz en off de La Divina Comida de Chilevisión. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que la mujer que está cumpliendo este rol es la periodista Carolina Urrejola.

A través de su cuenta de Twitter, la propia comunicadora aprovechó de aclarar las dudas de los usuarios. “A quienes me preguntan: efectivamente soy la voz en off del Festival de Viña 2023. Un honor colaborar. ¡Gracias por los buenos comentarios!”, escribió.

A quienes me preguntan: efectivamente soy la voz en off del Festival de Viña 2023. Un honor colaborar. ¡Gracias por los buenos comentarios! #FestivalDeVina2023 — Carolina Urrejola (@carolaurrejola) February 21, 2023

De esta manera, Urrejola ha llamado la atención durante la presentación de los representantes de las competencias internacional y folclórica del evento viñamarino.

En diálogo con Fotech, la periodista indicó que el equipo de producción se contactó con ella y no es primera vez que cumple esta tarea. “Me había tocado, en el último festival, grabar solo la presentación, pero ahora me tocó grabar toda la continuidad”, dijo.

“Siempre es un honor colaborar de alguna manera, sobre todo en esta edición después de dos años sin que se hiciera”, indicó Carolina, quien además reconoció que “a mí particularmente me gusta mucho, la mayoría de los chilenos tienen recuerdos imborrables del festival”.

Respecto a las comparaciones con Dueñas, la comunicadora sostuvo en su cuenta de Twitter que es “un honor la ‘confusión’ con Jani Dueñas y la Blanca Lewin que también me han dicho”.

En ese sentido, la ex Club de la Comedia aprovechó de responder el tuit de Urrejola, comentando que “siempre nos comparan y me encanta. Carola yo creo que somos como gemelas de cuerdas vocales. oh! Esto es como cuando Joey encuentra su hand twin”.

“Pero tú llegai harto más arriba pos Patana… respect”, respondió la periodista, ante lo cual la actriz sostuvo “pura voz de cabeza la pata niña! igual tus graves son lo más precioso del mundo referente forever“.