“Ojalá me presuman así”: Tierno momento de Camilo y Evaluna en Viña 2023 generó ola de reacciones

Camilo fue el encargado de abrir la última noche del Festival de Viña del Mar 2023, donde encantó a sus fanáticos con una especial invitada: Evaluna Montaner, su esposa.

“Cuando el corazón se daña y ya se empieza a agrietar, de las grietas nacen flores para que se vuelva a sanar. Y como los huracanes que se van y sale el sol, el corazón siempre espera por el verdadero amor“, dijo antes de presentar a la hija de Ricardo Montaner.

Ante esto, la Quinta Vergara se llenó de gritos de euforia al ver a la pareja cantando en vivo. Por Primera Vez y Machu Picchu fueron las canciones elegidas para interpretar frente al “Monstruo” del evento viñamarino.

Luego de la primera canción, el autor de Vida de Rico aprovechó de “piropear” a Montaner. “Les leí la mente, están pensando en lo guapa que está mi esposa”, señaló.

Posteriormente, Camilo finalizó la participación de la madre de su hijo con una efusiva despedida. “Como las princesas, un aplauso para Evaluna. Un aplauso para mi esposa, un aplauso para la mamá de mi guagüita“, expresó.

El tierno momento generó diversas reacciones en Twitter, donde usuarios publicaron divertidos memes y comentarios celebrando el amor de Camilo y Evaluna.

#Camilo besuqueandose con evaluna en el Festival de viña y a ti no te presumen ni en los estados de wsp 🥲

ME CANSÉ DE OCULTAR QUE QUIERO UNA RELACIÓN COMO LA DE #Camilo y #Evaluna #Viña2023 #VINA2023 pic.twitter.com/8xSbKBqyKq

A Camilo lo webean por cursi y por demostrar el amor por Evaluna cada vez que puede. Yo creo que siempre apoyaré a quien sienta y demuestre el afecto sincero hacia otro. Me gusta por esa wea, y obvio porque tiene temazos #Viña2023

soy nada fan de Camilo y Evaluna perk weon son tan lindos y el resto pura envidia porque no tienen relaciones bonitas fjksjs

— sofíA💚💙 All Of Those Voices (@sofi_avt) February 25, 2023