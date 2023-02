Tita Ureta responde a quienes no creen origen de vestido que usó en gala de Viña: Compartió parte del proceso

Isidora Ureta, más conocida como Tita Ureta, fue una de las celebridades más aplaudidas tras su paso por “Noche Cero”, la renovada gala del Festival de Viña del Mar 2023.

La comunicadora se llenó de elogios por su vestido creado a base de redes de pesca en desuso desechadas en el mar, enmarcándose en la temática del evento que pedía fomentar la sustentabilidad y la protección del medio ambiente a través de sus atuendos.

“Me sentí como surfeando una ola en la Noche Cero. Estoy feliz con mi vestido hecho de redes de pesca que saqué yo misma del mar, ahora tienen segunda vida“, dijo Ureta sobre el comentado vestido diseñado por Lupe Gajardo.

A través de su cuenta de Instagram, Ureta compartió imágenes del proceso en que se observa sacando el material desde el mar. “Estoy con el corazón inflado de tantos lindos comentarios, muy agradecida”, dijo.

“Los chilenos somos chaqueteros”

En conversación con Pamela Díaz para el podcast “Hoy es hoy: Especial Viña”, la influencer respondió a quienes se han mostrado incrédulos ante el origen del vestido.

“Me preocupé de grabar todo para que me creyeran, porque de repente los chilenos somos chaqueteros y me van a decir ‘oye, mentira no sacaste las redes de pesca o no son redes de pesca'”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que “fue muy bonito, porque se entiende todo el concepto y que hice bien la pega. De verdad, se sacó la materia prima que estaba totalmente en desuso y se puso en un vestido, y se veía elegante igual“.