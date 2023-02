“De mis favoritas”: Karol G dedica llamativo mensaje a remix de Una noche en Medellín que cantó con Cris Mj

Uno de los momentos más llamativos de la presentación de Karol G en Viña 2023 fue cuando se unió un cantante nacional. Se trata de Cris MJ, con quien interpretó el hit “Una noche en Medellín Remix”.

El tema iba a ser lanzado a principios del 2022 junto a De la Ghetto, aunque finalmente no ocurrió por decisión de la Bichota, quien pidió que la cancón no saliera porque presuntamente no fue informada de todos los detalles y de quienes participarían.

De hecho, en historias de su cuenta oficial de Instagram, indicó que “en ningún momento tuve conocimiento que otros artistas habían grabado”.

“De mis favoritas para siempre”

Pero mucha agua pasó bajo el puente y la colombiana y el serenense hicieron explotar la Quinta Vergara con este éxito, aunque éste todavía no se puede escuchar en las diferentes plataformas.

De todas formas, la oriunda de Medellín dio a entender en sus redes sociales que espera que vea la luz prontamente.

“Esta canción, de mis favoritas para siempre”, escribió en Instagram, acompañando el texto con una foto en la que se la observa disfrutando a más no poder junto a Cris MJ durante el show.

Agradecimiento a Myriam Hernández

Además, Karol G agradeció la participación de Myriam Hernández, con quien cantó “El hombre que yo amo” en un emotivo momento que deleitó a todos los seguidores de ambas artistas.

“Gracias Reina por acompañarme esta noche tan especial. Quedó para la historia”, señaló la cafetera que se llevó como premio las gaviotas de plata y oro.