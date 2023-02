Vesta Lugg tras presentarse en la gala en ropa interior: “No hay nada más sustentable que no comprar nada”

La actriz y cantante chilena-canadiense, Vesta Lugg, sorprendió a todos durante la gala del Festival de Viña del 2023. Esto tras salir en ropa interior.

Si bien ya había anticipado que iba a sorprender, la artista optó por no usar ningún vestido y utilizar solamente sostenes y calzones, además de unos llamativos tacos en un look muy particular.

Consultada por esto, la influencer reconoció en la transmisión oficial que “mis papás tampoco se lo esperaban. Lo siento, mamá y papá”. Inmediatamente, lanzó un especial comentario.

“No hay nada más sustentable que no comprar nada. Esa es la propuesta que traemos hoy”, comentó.

Lugg insistió en que buscó entregar un mensaje a todas las mujeres. “Es sentirse muy empoderada en el cuerpo femenino. Es algo tan poderoso. Traemos a la vida”, dijo.

“Estábamos sentadas en la cocina con mi mejor amiga hablando de la sustentabilidad en lo cotidiano, ser más conscientes con el consumo circular, ropa usada (Ella) me dice ‘no hay nada más sustentable que no comprar nada’ y acá estoy, como me ven”, agregó.