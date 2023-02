Los desconocidos vínculos de Christina Aguilera con Chile: Trabajó con destacado productor nacional

Christina Aguilera es la principal estrella anglo de la próxima versión del Festival de Viña del Mar, que volverá a realizarse después de dos años suspendido producto de la pandemia del COVID-19.

La cantante estadounidense será la encargada de abrir la jornada del jueves 23 de febrero, mismo día en que se presentará el chileno Polimá Westcoast.

Si bien la artista lleva con orgullo sus orígenes latinos, la verdad es que han sido pocas veces en que ha pisado esta parte del planeta. De hecho, su aterrizaje en la Quinta Vergara y dos shows en Movistar Arena significarán las primeras instancias en Chile en más de 20 años de carrera.

Sin embargo, esto no quiere decir que la intérprete de Ven Conmigo se ha mantenido alejada de nuestro país. En sus inicios en la música, Aguilera tuvo algunos acercamientos con Chile, entre ellas la creación de una canción de la mano de un destacado productor chileno y entrevistas para distintos medios.

Canción con productor chileno

Se terminaba la década de 1990 y Christina Aguilera debutaba con su álbum homónimo que incluía canciones como Genie in a Bottle, I Turn to You, Come On Over Baby (All I Want Is You) y What a Girl Wants.

Justamente, esta última canción contó con la participación del destacado productor chileno Humberto Gatica, quien a lo largo de su carrera ha trabajado con figuras de la talla de Celine Dion, Chicago, Michael Jackson, Barbra Streisand, Andrea Bocelli y Michael Bublé, solo por mencionar algunos.

Según datos del sitio Discogs, Gatica aportó en la mezcla del single publicado en 1999, mientras que la composición estuvo a cargo de Shelly Peiken y Guy Roche y fue producida por este último escritor.

El tema logró la posición número 1 en la lista Billboard Hot 100 y obtuvo una nominación a los premios Grammy en la categoría “Mejor Interpretación Pop Femenina”.

Debut en la televisión chilena

Durante la promoción de su primer disco en español, Mi Reflejo, y ya convertida en una revelación del pop mundial, Christina visitó Buenos Aires, Argentina, para pactar una serie de entrevistas con medios latinoamericanos.

Fue en ese contexto que el histórico programa Viva el lunes, conducido por Cecilia Bolocco, Kike Morandé y Álvaro Salas, tuvo la exclusiva para conversar con Aguilera por primera vez en la televisión abierta.

“Me corresponde presentarles a un verdadero fenómeno de la música pop en los Estados Unidos. Ella tiene tan solo 19 años de edad y ha logrado a tan poco tiempo llegar a los primeros lugares de la revista Billboard“, fue parte de la presentación de Bolocco.

Morandé y Salas también se encontraban en el estudio, pero fue la ex Miss Universo quien controló mayoritariamente el diálogo con la artista y hablando completamente en inglés.

En la instancia, la intérprete fue consultada sobre sus orígenes latinos, respondiendo que “mi padre es de Ecuador y mi madre es irlandesa, así que soy una estupenda mezcla“.

Desconocida entrevista con Pata Larraín

En mayo de 2022, la comunicadora Patricia Larraín visitó el programa Más Vivi Que Nunca de TV+, donde recordó algunas de sus experiencias con diferentes artistas tanto en su etapa como Miss 17 así como también en su estadía en el canal Zona Latina.

Durante la conversación, la animadora del espacio, Vivi Kreutzberger, le preguntó cuál considera su experiencia más desagradable con un famoso, a lo que, tras dudar un poco, nombró a Christina Aguilera.

“Fue más pesada que chupete de fierro”, aseguró Larraín, quien contextualizó que “no sé qué le pasó. Creo que estaba muy preocupada de que tenía la guata maquillada y las piernas no”.

De acuerdo al relato de la ex figura televisiva, Aguilera se encontraba hablando en inglés con un productor sobre su preocupación por cómo lucía. “Ella dijo que necesitaba mejorar su maquillaje”, recordó, a lo que la cantante destacaba que sus piernas eran de color diferente a su abdomen.

En ese contexto, la entrevistadora quiso intervenir y le dijo a la artista que no se preocupara porque “te ves super bien igual”. “Creo que le cargó que haya entendido inglés y que me haya metido en la conversación del productor”, destacó.

La molestia de Aguilera habría aumentado cuando comenzó a entrevistarla en inglés, sin la ayuda de un tercero. “Le pregunto: ‘¿Qué conoces de Chile?’ y dice solo ‘que llueve mucho’. Después le hice una pregunta en inglés y ella me corrigió. Era un detalle, pero quiso hacerlo”, comentó.