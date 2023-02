“Y la defendí de las pifias”: Viralizan antiguos dichos de Belén Mora cuestionando el sufrimiento animal

Un complejo debut tuvo Belén Mora en la Quinta Vergara, luego de ser la primera comediante en recibir pifias durante la edición 2023 del Festival de Viña del Mar.

Aunque hubo varios momentos en los que ocasionó carcajadas a los asistentes, su rutina enfocada principalmente en la maternidad, no convenció del todo al público.

Así, tras largos minutos relatando sus experiencias en torno al proceso de crianza y etapa escolar de sus hijos, Mora se mantuvo firme y trató de buscar los aplausos pese a las dificultades que cada vez se acrecentaban.

Debido a lo anterior, la comediante se bajó del escenario solo con una gaviota de plata y generando opiniones divididas en redes sociales.

Viralizan antiguos dichos de Belén Mora

Luego de la compleja actuación, un usuario viralizó en TikTok el extracto de una entrevista realizada por Luis Slimming a Belén Mora en el programa de YouTube, Entre Broma y Broma.

En concreto, la actriz comentó la experiencia de su hijo mayor en un colegio montessori. “Ahora mi hijo no come carne, porque ‘los animales sufren’ y lo pongo entre comillas”, señaló.

“¿Tú discrepas con que los animales sufren?”, replicó Slimming, ante lo cual Belén sostuvo que “o sea, es que a ver… ¿hay algún testi…? porque si hay testimonios de algún animal que dijo ‘yo sufrí’, perfecto, pero yo no he escuchado”.

Posteriormente, el triunfador de Olmué 2023 indicó “yo creo que los veganos tienen razón, ¿ah? Yo de verdad creo que…”. Sin embargo, la comediante guardó silencio y expresó “ahhh, qué agote. Cuando mi hijo empieza a hablar así como ‘no, es que mamá…'”.

“Los locos y los bivalvos, ok, pero y las vacas, ¿me vas a decir que no sienten dolor?”, cuestionó el entrevistador, ante lo cual la ex Morandé con Compañía respondió “ay, pero a ver… ¿has hablado con una vaca?“.

“¿Te has metido a la cuenta de Instagram de una vaca que diga ‘hola, voy a contar mi verdad’ y hacer como un hilo con 10 imágenes contando su historia? No”, afirmó. Luego, cerró el diálogo señalando “quizás soy muy insensible porque soy magallánica. Lo que más me costaría en la vida sería dejar de comer carne, te lo juro“.

El viralizado registro, que acumula más de un millón de reproducciones en TikTok, cerró con un extracto del show de Mora en Viña junto a la palabra “karma” y la frase “así sufren los animales. Puede ser que ahora lo entiendas”.

El video generó miles de comentarios de usuarios que repudian los dichos de la actriz. “Yo como carne, pero no desconozco que los animales sufren”, “la defendí de las pifias y me arrepiento demasiado” y “Dios mío santo, ¿lo dijo de verdad?”, fueron parte de las reacciones.

Revisa el video acá: