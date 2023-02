De las noches más esperadas: Estos son los artistas que agotaron las entradas del jueves 23 en el Festival de Viña

El Festival de Viña sin duda ha dado mucho que hablar por los exitosos y reveladores shows que se han ido presentando día tras día y que se han llevado todos los premios.

Sin embargo, aún quedan jornadas muy novedosas por vivir, sobre todo por la presentación de algunos artistas que se presentarán por primera vez en la Quinta Vergara. Sobre todo el jueves, jornada en la que los dos artistas invitados harán su esperado debut.

Además, en la quinta jornada festivalera también se conocerán los finalistas de la competencia internacional y folclórica, quienes esperan ganar el premio de la competencia.

En el caso de Chile, las representantes son el dúo Yorka, en la competencia internacional, y Laia, en la folclórica.

¿Quiénes se presentarán el jueves 23 en el Festival de Viña?

La cuarta jornada festivalera traerá a dos artistas que debutarán en el prestigioso escenario viñamarino y un destacado comediante que muchos están ansiosos por ver. Estos son:

Christina Aguilera

“Ven conmigo, ven conmigo baby”. Christina Aguilera es una de las más esperadas de la edición 2023 del certamen, ya que será la primera vez que dará un show en territorio nacional, por lo que muchos de sus fanáticos están ansiosos por verla.

Con 30 años de carrera, la artista neoyorquina se ha convertido en una de las voces más reconocidas del pop, con canciones como Dirrty, Candyman y Genio Atrapado. Hoy en día acumula más de 22 millones de escuchas mensuales y llegará con todo a Viña del Mar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christina Aguilera (@xtina)

Fabrizio Copano

Si hablamos de comediantes, Fabrizio Copano es de los más esperados. Y no solo por su hilarante humor que ya pudimos ver en la Quinta Vergara en el año 2017, sino también porque recientemente se presentó en The Late Late Show with James Corden y causó sensación en todos los chilenos y chilenas.

El comediante se hizo conocido por su participación en programas como El Club de la Comedia o El Late con Fabrizio Copano, y en la 62° edición del festival volverá a decir presente para hacer reír al público viñamarino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabrizio Copano (@fabriziocopano)

Polimá Westcoast

El encargado de cerrar la jornada del día jueves será Polimá Westcoast, quien cumplirá uno de sus sueños cuando se suba al escenario viñamarino.

El cantante de raíces angoleñas comenzó a figurar en el género urbano nacional por allá por 2018, con canciones como Esto no es una canción de amor y My Blood.

Ahora, su carrera musical va en ascenso y se encuentra preparando un show que de seguro hará bailar a toda la Quinta Vergara.