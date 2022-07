Abandonaron a un perro ciego: Su dueña lo arrojó hacia una casa y dejó solo una nota

Un repudiable hecho ocurrió en Argentina, donde una mujer abandonó a un perro ciego en el jardín de una casa.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad, que grabaron cuando la dueña paseaba con el can atado con una correa. Sin embargo, repentinamente lo toma en sus brazos y lo arroja dentro de una vivienda.

En el buzón de esa casa dejó una carta con la que detalla sus características: “Me llamo Adriano. Tengo 14 años. Nací el 6 de octubre de 2008. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, a grandes ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No se comer huesos”.

El cocker de color marrón fue abandonado el pasado domingo 17 de julio por la mañana y la dueña de la casa donde fue dejado le pidió ayuda a una amiga para encontrarle refugio.

De esa forma, Adriano llegó a Patitas en casa, que utilizó su cuenta de Instagram para poder dar en adopción al can con una publicación que ya acumula más de tres mil Me Gusta.

“Lo abandonaban como si su vida no valiera nada, como si fuera un peluche, como si no sintiera… Adriano cayó en buenas manos, porque Norma, a pesar de saber que no podía adoptarlo, optó por retenerlo y pedir ayuda a la gente indicada. Gracias a Belu que me escribió apenas le llegó el caso y se movió para encontrar un hogar transitorio, y a Ceci que ofreció recibirlo por los próximos 15 días”, escribieron en la red social.

De esa forma, aseguraron que “Adriano ya está a resguardo. Ahora nos toca ir a la vete a hacer un control y análisis general para ver como se encuentra”.