El actor estadounidense Lukas Gage (25), quien interpreta a Tyler en la serie de HBO Euphoria, viralizó las burlas que un director de cine lanzó por su departamento cuando pensaba que el intérprete no podía oírlo.

El viernes, Gage compartió en Twitter los primeros segundos de una audición que realizó a través de Zoom para una producción desconocida.

El director, de quien no ha sido revelada la identidad, lanzó un comentario despectivo pensando que su micrófono estaba en mute: “esa pobre gente que vive en esos departamentos pequeños… Mira ese fondo, con la tele…”.

El actor, sin perder la compostura, le hizo saber que podía escuchar sus palabras, ante lo cual el director comenzó a disculparse. “Sé que es un departamento de mierda. Por eso, dame este trabajo y podré conseguir uno mejor”, le respondió el actor.

“No pasa nada, sé que vivo en una caja de cuatro por cuatro. Dame el trabajo y estaremos bien”, agregó, sonriendo, y dispuesto a continuar con la audición.

psa if youre a shit talking director make sure to mute ur shit on zoom mtgings pic.twitter.com/PTgMZcRhEw

— lukas gage (@lukasgage) November 20, 2020