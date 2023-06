Artista chilena funó por supuesto “plagio” a polémica influencer argentina: Mostró que letra y sonido son iguales

“Resulta que hace uno o dos meses me llegó un mensaje en Instagram de que estaba plagiando mi canción una tipa de Argentina que es muy conocida allá”.

Así parte su relato una artista chilena radicada en Valparaíso que se hizo viral tras realizar una polémica denuncia: Acusó que una influencer argentina plagió de forma íntegra una canción que publicó en plataformas digitales en enero de 2021.

Se trata de Francia, una joven cantante que lleva años en el underground porteño y que denunció en una serie de videos en TikTok que la creadora de contenidos llamada Asadodefaso habría hecho una copia de una obra de su autoría.

¿Quién es Asadodefaso?

Puede que su nombre no sea conocido. Sin embargo, a fines del año pasado reventó las redes sociales al publicar un peculiar registro en el que rompió en llanto al pedir que alguien la mantuviera económicamente.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa”, expresó.

En poco tiempo, superó las 10 millones de reproducciones y su campaña derivó en una infinidad de memes que circularon en diversas plataformas. Posteriormente, Nahir Lorenzetti, nombre real de la influencer, decidió borrar el video.

Ahora, la tiktoker nuevamente se encuentra en el centro de la polémica tras publicar una canción en Spotify llamada “Tiempo”, la cual confesó que “es un cover” de la original, que tiene el mismo nombre y que pertenece a la artista chilena.

¿Qué dijo Francia?

Según compartió en su cuenta de TikTok, Francia contactó a la creadora de contenido para interpelarla por el plagio, frente a lo que esta última no reaccionó de la mejor manera. “La letra entera es mía y la hizo pasar como que era de ella. (…) Me dijo que era un cover, pero en ninguna parte ella me dio créditos ni nada”, partió diciendo.

“¿Por qué estás robando mi letra? Yo jamás te di autorización para usarla. La idea y composición es mía. Lo siento, esa canción no puede ser distribuida en ningún lado, tengo todos los derechos”, advirtió en un mensaje que le envió por Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por fran ʚ♡ɞ (@fraanciaaaa)

En respuesta, Lorenzetti contestó que “te hablé hace más de 1 semana para preguntar justamente eso”. “La canción va a ser subida como cover, no tiene ningún fin de lucro y va a estar con todos los créditos a quienes corresponda. Podés decirme lo que quieras que escriba en todos los créditos“, advirtió en la red social.

Luego, la argentina nuevamente escribió a la chilena y recalcó que subiría la canción, aún cuando no contaba con su autorización. “No me interesa discutir. Es así de simple. Te puedo dar los créditos. (…) Tu cuenta tiene 80 oyentes. No sabía ni cómo contactarte, reina“, sentenció en el chat.