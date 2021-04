Un restaurante de la ciudad de Brisbane, Australia, fue acusado de racismo luego de que trabajadores del recinto describieran a dos clientes como “asiáticos molestos” en un ticket.

Según informó Crónica, el hecho se dio a conocer gracias al gerente del local, quien lejos de molestarse por la actitud de sus empleados celebró el hecho en Snapchat.

“Dios mío, amo a mi personal”, escribió el sujeto en la mencionada red social, junto a una foto del papel donde aparecía la orden de los comensales.

Los clientes pidieron un “croissant de pollo con palta y tacos de pescado”, pero en vez de identificarlos con su nombre o su número de mesa los describieron como “dos asiáticos muy molestos (two very annoying asians)”.

El mismo medio agrega que según trascendió, uno de los trabajadores del local confrontó a su jefe por dicha publicación en la red social y le reclamó ser “poco profesional”.

El gerente debió ofrecer disculpas por su accionar luego de que la historia se hiciera viral: “Estoy profundamente decepcionado y avergonzado por mis acciones, ya que van en contra de todo lo que me enorgullece”, afirmó.

A Brisbane cafe owner has apologised after a photo of a receipt surfaced on social media, describing two customers as “very annoying Asians”. @10NewsFirst @10NewsFirstQLD pic.twitter.com/s5oYNeENJt

— Johnpaul Gonzo (@JohnpaulGonzo) April 4, 2021