Una dramática historia se viralizó durante los últimos días en redes sociales, la que tuvo como protagonista a una angustiada adulta mayor.

La anciana llevó su celular al servicio técnico pensando que tenía una falla, debido a que no recibía las llamadas de sus hijos.

“¿Cuál es la falla que tiene el celular? Es que tengo más de un año que mis hijos no me contestan. El celular es el que no sirve ¿Cómo no me van a llamar mis hijos?”, fue lo que le planteó al técnico.

Quien la atendió le cobraba una alta suma de dinero por arreglarlo, pero ella no podía pagar ese monto. Otro joven que la escuchó la llamó y le ofreció ayuda, quedándose con su celular solo para darse cuenta de la triste realidad.

El técnico constató que el teléfono no tenía ningún problema y las llamadas entraban correctamente. Por eso, llamó a uno de los hijos de la abuelita y le pidió contactarse con la mujer.

“Me trajo un celular a arreglar porque no funciona. Lo único que quiere es hablar con ustedes. No sé si pueda hacerle ese milagro. Les doy mis datos y todo por si gusta venir a verla”, le dijo.

Días después la adulta mayor volvió al lugar, pero esta vez junto a su hijo. Guardando la mentira, el técnico le dijo que las llamadas no entraban, pero que ahora el celular estaba arreglado.

En respuesta, la anciana le ofreció dinero al joven, quien ya le había dicho cuando le ofreció ayuda que no lo aceptaría. Finalmente, ella y su hijo se retiraron juntos del lugar.

Aunque el hecho se habría registrado en mayo del año pasado, el video fue ampliamente viralizado en redes sociales durante los últimos días.