“Es bueno estar preparada”: Adulta mayor de 92 años se luce al desfilar el outfit que planeó para su funeral

Una adulta mayor de 92 años se viralizó en TikTok al mostrar, y desfilar, el outfit que planeó para su funeral, y aseguró que es “genial”.

A través de su cuenta en la red social, la mujer identificada como “Grandma Droniak” compartió el registro en el que explicó por qué decidió armar su atuendo para el día en que ya no esté.

“Este es mi outfit de funeral… espero que les guste”, comenzó en el video. “Todavía no quiero morir, pero es bueno estar preparada”, indicó.

Luego de eso, se probó sus prendas seleccionadas, algunas con brillo, y agregó que “este es mi outfit… luce genial”. “Ok… negro”, agregó entre risas, además de mostrar los aros que escogió.

“Dejo este video por aquí para que nadie me ponga un outfit feo cuando lleguen los días”, escribió en la descripción.

“Cuando me pregunten que quiero ser de mayor, voy a decir que quiero ser esta señora”, “ay no, abuelita, tienes que ser eterna”, “no te vayas”, “muy guapa que se va a ver la verdad”, fueron algunos de los comentarios en el video que cuenta con más de 1,2 millones de Me Gusta y sobre las 7,2 millones de reproducciones.

Esta no es la primera vez que la mujer se vuelve viral. Su cuenta está verificada en la red social y sus videos suman millones de reproducciones. En ellos, relata diferentes cosas sobre su vida y sin duda se ha transformado en una de las influencers favoritas de la plataforma.

Mira el video aquí: