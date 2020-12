El pasado jueves comenzó el proceso de solicitud para el segundo retiro del 10% de las AFP, y pese al llamado de las autoridades a realizar el trámite de manera online, de igual manera hubo quienes llegaron hasta las puertas de las administradoras para retirar el dinero presencialmente.

Fue así como un hombre, identificado como Juan Vicuña, llegó cerca de las 5 de la mañana hasta una sucursal de AFP Habitat para solicitar el retiro, quien fue entrevistado por un equipo de 24 Horas.

“Lo que pasa es que no tengo el sistema de Internet. Mi nieto quiso hacerlo pero no se pudo”, contó el hombre, agregando que “anoche como a las 00:00 horas empezamos a hacerlo pero no se pudo. Así que dije que mejor lo haría personalmente”.

Sin embargo, lo que Juan no esperaba era que su propio nieto dejara en evidencia que lo que él expuso ante las cámaras de TV era una mentira. El joven “encaró” a su abuelo, en un video que subió a Tik Tok.

“¿Por qué mentiste? La gente en Internet está preguntando por qué tú mentiste, si aquí en la casa tenemos internet”, expresó el joven en el divertido registro.

“Si yo digo que tengo Internet, entonces para qué vine a huevear aquí. Lógico ¿sí o no?”, explicó Juan en el vídeo que ya tiene más 91 mil reproducciones.