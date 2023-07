“¿Me harías el honor de ser mi alma gemela?”: Hombre se reencontró con su amor de juventud y le pidió matrimonio

El amor puede llegar a todas horas, en cualquier momento y lugar, al igual como lo fue para una pareja de enamorados adultos mayores que cautivaron al concretar una tierna propuesta de matrimonio en medio de una aeropuerto.

Su historia se volvió viral en en TikTok y tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, Estados Unidos, hasta donde llegó Thomas vestido de traje para pedirle matrimonio al amor de su vida, Nancy.

Como pudo, se arrodilló frente a su amada emocionada hasta las lágrimas para leerle una carta de amor en la que contó que se conocen desde hace 60 años, 56 desde que comenzaron a salir, 10 desde la vez que se vieron por última vez y 20 días desde que comenzaron.

“Siempre has sido de la que me ha enamorado desde tus días de porristas. Me traes una sonrisa a mi cara que hace que mi corazón salte”, leyó.

Tras leer una infinidad de cualidades y declaraciones románticas, Thomas se atrevió y le pidió matrimonio.

“Eres todo lo que siempre quise (…) así que Nancy, vengo a ti humildemente con una propuesta. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y compartir cada momento que tendremos juntos para hacer de cada día un evento nuevo y emocionante y volver a casa contigo”, expresó emocionado.

“Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote eso y haciéndote el mundo más feliz. Nancy, ¿me harías el honor de ser mi alma gemela en la vida, mi compañera en todos los sentidos y mi amada esposa para siempre?”, continuó.

“¡Sí!”, respondió la mujer profundamente emocionada, una hecho que provocó el aplauso instantáneo del resto de los presentes.

Mira el momento aquí: