“Voy a quedar capo”: Hombre de tercera edad viral en TikTok por buscar trabajo recibió ayuda de influencer

Un tiktokter con millones de seguidores se las ingenió para conocer a don Hery Castillo, un adulto mayor que se hizo viral en redes sociales al contar que se había quedado sin trabajo, además de explicar diferentes expresiones y significados de las palabras.

Se trata de Alessandro Guzmán, un joven venezolano creador de contenido en la plataforma que vio el video de Hery y pidió ayuda a sus seguidores para contactarlo.

Después de un par de días, Guzmán volvió a publicar un video en TikTok, esta vez en compañía de Castillo, a quien le enseñó a usar las redes sociales tras lograr contactarlo.

Tiktoker ayudó a Henry Castillo

En el video, que cuenta con miles de comentarios y más de 200 mil reproducciones, Guzmán relató que “es un señor muy agradable, muy inteligente. Me contó muchas cosas súper interesantes”.

Según explicó, lo fue a ver para “echarle una manito y poder ayudarlo con todas estas cositas que no estaba relacionado con los teléfonos y las redes sociales”.

Por su parte, Hery le agradeció el gesto y comentó que “me enseñaste bastantes cositas, entonces eso es muy bonito, muy hermoso. Me subiste la moral… a mí una amiga me enseñó a hacer un live, pero nada más, no tenía idea de otras cosas”.

En esa línea, reconoció que “a la edad de uno, ya uno no entiende mucho de esto de las redes sociales (…) con lo que me enseñaste ahora yo creo que voy a quedar a quedar capo di tutti”.

Además, el tiktoker hizo un llamado a visitar las redes sociales de Hery, donde el adulto mayor explica datos interesantes y también pide ayuda para que le depositen dinero debido a su cesantía.

El encuentro entre tiktoker y Hery Castillo acá:

