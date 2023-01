“Que te salpique”: Adultos mayores revolucionan TikTok al interpretar con mímicas éxito de Shakira

Casi una semana ha pasado desde que la cantante colombiana Shakira lanzó su Mussic Sesión #53 junto al productor argentino Bizarrap, la que generó revuelo en prácticamente todo el mundo.

El tema fue una verdadera tiradera a su ex esposo, el retirado futbolista Gerard Piqué, con quien terminó su relación a mediados del 2022 luego de que presuntamente el mítico defensa le fuera infiel.

Más allá de esto, la canción ha sido utilizada de diversas maneras para promocionar o dar a conocer situaciones, aunque nada ha sido tan llamativo con lo hecho por un grupo de adultos mayores.

Se trata de ancianos pertenecientes al Centro de Día Luz de Luna de Santander, España, quienes “recrearon” con mímica la canción de la cafetera en un video que es furor en TikTok.

Específicamente, los jubilados hicieron gestos en la parte de la canción en la que Shakira dice “yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliquе’. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

En esta última frase, en la que se juega con el apellido de su ex marido, un abuelito toma agua con las manos y la salpica con sus dedos, mientras que un segundo participante levantó el dedo del medio.

El registro lleva casi cuatro millones de reproducciones en pocas horas y se llenó de comentarios, donde los usuarios aplaudieron el ritmo de los pensionados.