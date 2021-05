Este sábado, el Colegio Médico publicó el segundo video de su nueva campaña “Vivos nos queremos”, que estará protagonizada por rostros del espectáculo nacionales, quienes a través de sus vitrinas instan a confiar en el proceso de vacunación vigente en el país.

El nuevo registro está encabezado por Alison Mandel, que en casi 1 minuto y medio desmiente una serie de noticias falsas que circulan en redes sociales.

“Mira, no quiero parecer superior a ti, pero yo no necesito vacunarme porque yo estoy en contacto con la naturaleza, hago deporte, hago yoga, tengo mis chacras completamente alineados, tomo agua, vivo una vida sana, hago deporte, no lo necesito”, dice la humorista en una parte del video.

Lee también: Yuyuniz Navas: “He sido apuntada con el dedo y crucificada por pensar diferente”

Al finalizar, Mandel señala: “Vacúnate apenas puedas, es la única forma que tenemos para cuidarnos entre todos. Te lo digo con humor porque esto es demasiado serio. Cuídate, cuídanos. Vivos nos necesitamos“.