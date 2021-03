Parece un trabajo soñado. Y es que además de ofrecer una serie de beneficios para los amantes del vino, esta bodega de vinos californiana asegura alojamiento gratis por un año a quien sea elegido o elegida para este puesto.

La empresa Muprhy-Goode, ubicada en la localidad de Healdsburg, busca a alguien que ayude a Dave Ready Jr. (hijo del fundador de la bodega) en diversas labores propias del negocio, tal como la promoción de los productos, servicio al cliente y cosecha en época de vendimia.

Y a cambio del trabajo desempeñado, ofrecen un sueldo de 10 mil dólares mensuales (más de $7 millones), 30 cajas de vino y alojamiento gratuito durante un año.

“¿Buscas un cambio en tu carrera y perseguir tu pasión? ¡Tenemos el trabajo de tus sueños para ti!”, dicen en la publicación donde promocionan este puesto soñado. De hecho dicen que “si puedes pronunciar la palabra ‘Cabernet’ te queremos contratar”, publicaron.

