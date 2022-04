Han pasado casi cuatro días desde que la usuaria en Twitter @DrBubblegumm, decidió comenzar con un hilo romántico en la red social. Pero sin imaginar que lograría más de tres mil comentarios y alrededor de 154 mil me gusta. ¿El motivo? Simplemente compartir títulos de películas de amor.

“Hilo de películas románticas para llorar y querer una relación sana, bonita y estable (con todo y portada), empiezo yo”, fue lo que escribió en la plataforma junto a una imagen de la cinta About Time (Cuestión de tiempo), protagonizada por Rachel McAdams y Domhnall Gleeson. Una producción que no solo contiene un intenso romanticismo, sino que además un secreto familiar que incluye viajes en el tiempo.

A esta película le siguieron algunas como Diario de una Pasión, Orgullo y Prejuicio, Titanic, Her y varias otras clásicas del género. Entre las que destacan, está también Siempre el mismo día, filme de Anne Hathaway y Jim Sturgess, que muestra cómo una amistad escondía un amor verdadero que solo los años revelarían. Sin embargo, el final es la clave de esta historia con la que es inevitable no llorar.

El anime, obviamente, también estuvo presente con títulos como Your Name y La Tumba de las Luciérnagas. Sobre esta última, un usuario comentó que “si el fin es cortarse las venas, les presento el verdadero amor”, haciendo alusión a esta animación japonesa de Studio Ghibli y que cuenta la historia de un adolescente que debe cuidar de su pequeña hermana tras un ataque en la Segunda Guerra Mundial que destruye su casa.

Siempre hay una rarito con sus dibujitos 🤣

Your Name es una buena película y no es sobre personajes sobrenaturales, robots o animales fantásticos. ☺️ pic.twitter.com/PRHnBiXKfh

