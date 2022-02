¿Quién no ha escuchado alguna vez una canción de Antonio Ríos? Matrimonios, fiestas, celebraciones de Año Nuevo y más, son siempre el contexto ideal para bailar al ritmo de la cumbia, con canciones icónicas como Nunca me faltes y Miéntele del denominado “maestro”.

Sin embargo, hubo un detalle asociado a este artista argentino que por muchos años pasó desapercibido y que gracias a redes sociales salió a flote recientemente.

Se trata de un video de una transmisión televisada del año 1998, donde se puede apreciar al cantante interpretando Amigo mío y acompañado de dos mujeres que bailan al son. Pero ellas no solo cumplen un rol de “acompañar” al artista, todo lo contrario.

Ambas bailarinas, según reveló el usuario Sebastián Antonelli en Twitter, estaban cantando el single con lengua de señas mientras hacían la coreografía.

A que edad te enteraste que las bailarinas de Antonio Rios cantaban las canciones con lengua de señas? pic.twitter.com/DD3e877f4J — Sebastian Antonelli (@seba_antonelli) February 17, 2022

Este descubrimiento dejó sorprendidos a los usuarios y usuarias de la red social, quienes rápidamente reaccionaron a este nuevo antecedente que fue ampliamente aplaudido.

La publicación suma alrededor de 15 mil me gusta y miles de comentarios positivos que destacaron este gesto del equipo de Antonio Ríos, el cual fue realizado hace 23 años atrás.

“No sé si alguna vez había visto a Antonio Ríos con las bailarinas, pero me parece espectacular!! Recién me entero. Pasó a ser mi ídolo n°1” y “tengo una sobrina hipoacúsica y mi hermana la llevaba a verlo a los boliches, yo no entendía cómo era posible el fanatismo de mi sobrina, ahora entiendo todo, gracias!!”, son solo algunas de las reacciones que dejó esta revelación en Twitter.

Tengo una sobrina hipoacusica y mi hermana la llevaba a verlo a los boliches, yo no entendía como era posible el fanatismo de mi sobrina, ahora entiendo todo, gracias!! — Cristian lagart☀️ (@lagartolanus) February 18, 2022

No sé si alguna vez había visto a Antonio Ríos con las bailarinas, pero me parece espectacular!! Recién me entero. Pasó a ser mi ídolo n° 1 — sabalero1974 (@empei74) February 18, 2022

Recién! Grande Antonio y sus chicas pic.twitter.com/d2IXwT7QoS — La Chiqui (@theowner64) February 18, 2022

Siempre lo supe. Desde los comienzos. Por algo es el maestro! — 🅁🄰🄵🄰 🅅🄸🅂🅄🄰🄻🅂 (@rafavisuals) February 18, 2022