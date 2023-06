Influencer recibió $40 millones por error y decidió quedárselos: Ya adquirió dos propiedades y un auto

Un amplio debate se ha generado en las últimas horas tras la decisión de una influencer, quien decidió quedarse con una importante cantidad de dinero recibida “por error”.

Se trata de Aprille Franks, reconocida usuaria de redes sociales que obtuvo inesperadamente hace algunos meses US$50 mil, equivalentes a casi $40 millones, asumiendo que se trataba de una equivovación.

Luego que amigos y familiares le señalaran que no le habían transferido nada, la joven estadounidense se contactó con su banco, entidad que le aseguró que todo estaba en regla y que todo había sido legítimo.

Pero no se quedó tranquila y decidió consultar a un abogado para evitar inconvenientes. La respuesta del letrado fue la siguiente: “Denuncia de nuevo, documenta todo y no toques nada del dinero durante 30 días”.

Adicionalmente, hizo una declaración pública para que cualquier persona reclamara el monto. Sin embargo, nadie apareció.

Auto y propiedad nueva

Transcurrido el tiempo, Aprille decidió ocupar el dinero y se compró nada menos que dos casas, de las cuales una revendió para tener mayores ganancias, y un auto, además darse otros pequeños gustos.

Sin embargo, la situación no quedó ahí y un representante del banco le pidió que devolviera la plata, pero Franks se negó y argumentó que ella había informado de este error.

A través de un video subido a TikTok, la joven señaló que “cuando me llamaron, la razón por la que no enviaron a la policía fue porque no era un acto criminal”.

“Fue solo un error de aficionado en el banco, como si quienquiera que estuviera a cargo de eso, no lo hubiese hecho bien (…) No infringí la ley y sí, tuve suerte. Bien por mí”.