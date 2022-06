Se metió hasta la esposa: Argentina creyó tener número de un francés y terminó chateando con chileno

Una situación del todo anecdótica compartió una joven argentina en su cuenta de Twitter, donde relató que había obtenido el número de un francés en un bar, pero terminó chateando con un hombre chileno de Concepción.

“Un francés me dio su número anoche en un bar y acaba de pasar esto, yo no puedo seguir”, escribió en su tuit la usuaria identificada como @maicapp, mensaje que acompañó con la captura de pantalla de la curiosa conversación que sostuvo minutos antes.

“Hola, soy Mai, del bar”, escribió en inglés la trasandina que dijo vivir en Ámsterdam, lo que fue respondido por un “haaa, hola”, en español. Tras esto, la mujer continuó con “hola” y un “me recuerdas haha”, también en inglés.

Y a continuación vino el inesperado giro de la trama, con un hilarante audio que convirtió el post en viral: “Hola, señorita, mire no me acuerdo, yo vivo en Chile, en Concepción. Me dice que nos conocimos en un bar, pero no. Me encantaría ir a un bar, pero a bailar, no me acuerdo de usted, no la conozco”.

La joven se tomó todo con humor y contestó que “me pasó su teléfono un francés borracho, así que evidentemente me dio el teléfono de algún chileno”.

Tras esto, le llegó otro audio, pero no del hombre ni menos del europeo, sino que de la esposa del primero: “Buenas tardes, señorita, la verdad es que mi esposo no la conoce y sería bueno que mejor no le hable más. Chao, pescao'”.

Claramente como parte de la humorada, la argentina se despidió con un “saludos, nomás, acá de una argentina. Qué gracioso, bueno, que anden bien”.

Y todo concluyó con un tercer audio: “Es broma, está bien. Vivo en Chile, páselo bien y cuando venga a Concepción me llama para que venga a almorzar a nuestra casa”.

Revisa la conversación acá: