El nombre de Armie Hammer, conocido por Call Me By Your Name y The Social Network, ha sido tendencia en redes sociales durante varias horas y muchas personas que no saben por qué quedan impactadas al entender la razón. Sin embargo, habría que tomar la revelación con cuidado.

En Twitter se han viralizado supuestos mensajes que habría escrito el actor de 34 años vinculados al canibalismo, lo que sería un fetiche sexual, los que fueron difundidos por una cuenta llamada Houseofeffie.

En las supuestas filtraciones, se explica que los pantallazos de las conversaciones correspondían a mensajes directos de Armie Hammer a diversas mujeres, información que habría sido provista por otro seguidor de la cuenta.

En varios mensajes, una de las personas que escribía en el chat -supuestamente el actor- afirmaba cosas como “soy 100% caníbal” y “quiero comerte”. Además, algunas mujeres dicen haberse sentido acosadas, incómodas con la situación e incluso manipuladas.

Si bien en un momento el usuario tras la cuenta de Instagram señaló que nada era real, publicó otro mensaje aludiendo a la situación: “¿pero fue gracioso, no?”, escribió el domingo.

Según Eonline, convirtió luego la cuenta en privada, por lo que sólo sus seguidores pueden ver sus publicaciones.

Pero esto no queda ahí. La misma cuenta ratificó el lunes sus mensajes originales y explicó que el desmentido fue producto de un supuesto hackeo. Lo cierto es que los chats no han dejado indiferentes.

Hasta el momento, Hammer no se ha referido a esta situación.

En redes sociales las personas han realizados diversos comentarios. Algunos dicen que todo es mentira o una broma, pero otros usuarios señalan que habría que considerar la posibilidad de que sea verdad y están sorprendidos e incluso escandalizados con los mensajes.

