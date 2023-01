“No puedo entender esto”: AuronPlay aceptó inusual desafío e intentó descifrar modismos chilenos

Anteriormente hemos abordado esta situación que caracteriza a Chile, y es que la mayoría de las y los ciudadanos extranjeros tienen dificultades para entender nuestro lenguaje debido a la cantidad de modismos que utilizamos cuando hablamos.

Ahora fue el turno del streamer español AuronPlay, quien se enfrentó al difícil desafío de tener que descifrar una serie de frases chilenas a través de su transmisión en Twitch.

Fue precisamente una usuaria llamada Fernanda la responsable de plantearle esta tarea al youtuber. En primer lugar se identificó como una fiel seguidora chilena y, por tanto, lo retó a entender los siguientes modismos:

“Hue… estoy entero pato. Hagamos una vaquita para poder ir a carretear. ¿O son manito de guagua?”.

Evidentemente para un compatriota esto es muy fácil de entender, es más, ni siquiera tenemos que pensarlo. Situación muy diferente a la que vivió el streamer quien inmediatamente admitió que “no puedo entender esto”.

“¿’Entero pato’ es ‘estoy borracho’? ¿Hagamos una vaquita para poder ir a carretear? No, no sé qué es esto. No puedo saber qué es esto. Puedo saber alguna cosa o intuir, supongo, pero esto es un nivel de chileno muy elevado, cabrón”, dijo.

La gente que estaba participando en el chat de la transmisión se encargó de ayudar a AuronPlay, explicándole que “estar pato” significa que “estar pobre”, seguido por la “vaquita”, que es “juntemos dinero”.

Uniendo los conceptos, entonces el español concluyó: “O sea, todo esto es ‘estoy pobre. Vamos a juntar dinero para ir a una fiesta’. Esto es espectacular“.

Mira lo que ocurrió a continuación: