“Aire premium”: Indignación en TikTok por bencinera que cobra $300 por echar aire a neumáticos en Peñaflor

A través de TikTok, el usuario @francisco_apariciom denunció que una estación de servicios de Peñaflor está cobrando $300 por utilizar el aire para inflar los neumáticos.

Con la reseña “Shell sinvergüenza”, el internauta publicó el video que da cuenta de lo sucedido en la estación de servicios, situación que ha despertado la sorpresa quienes llegan hasta el lugar.

Sorpresa por cobro en estación de servicios

En el transcurso del registro se muestra que instalaron una máquina que recibe las monedas para utilizar el servicio, lo que antes se hacía directamente y sin un costo asociado.

La publicación cuenta con más de tres mil comentarios, en la que algunos internautas han repudiado la cobranza escribiendo que la empresa tiene “aire premium”, mientras que otros han manifestado que es una medida frente al descuido de los conductores que arruinan el compresor.

Debate en redes sociales por la medida

“Es normal en otros países como Estados Unidos, se paga 2 dólares por aire”, comentó un usuario, defendiendo la medida adoptada por la bomba.

Otros, en tanto, escribieron que “la verdad no justifico el cobro, pero muchas veces he pasado a bombas a cargar aire y me encuentro siempre las mangueras malas, las válvulas rotas”.

Revisa el video a continuación

