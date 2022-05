“¡No mames!”: Le dieron un billete falso y solo se dio cuenta cuando vio que salía Juan Gabriel

Un joven mexicano se hizo viral en redes sociales luego que publicara que fue víctima de una inusual estafa.

Es que el usuario @eduaralanplum compartió un video donde aparece diciendo que recibió un billete falso, pero que tenía una particularidad.

“Chale, banda, me acaban de dar un billete falso. Y todo por no revisarlo al momento. Según ya ahorita lo reviso… sus ventanitas, sus mariposas… y cuando lo volteo, ¡No mames, este güey es Juan Gabriel!”, expresa en el registro que ya tiene más de un millón de Me Gusta y miles de comentarios.

Así como leen, el joven mostró que le dieron un billete de 50 pesos con la cara Juan Gabriel en lugar de la de José María Morelos y Pavón.

Mira el video a continuación:

Al ver el caso, su publicación se llenó de comentarios donde los usuarios le ofrecían hasta mil pesos por el billete con el rostro del músico mexicano.

Sin embargo, luego publicó un nuevo video en el que rechazó todas las ofertas, asegurando que “el billete ya tiene dueño”.

En el registro aparece acercándose a su mamá, a quien se lo entrega como obsequio diciéndole “má, feliz día de las madres”.

“Después de eso nos abrazamos y me dijo que estaba bien pendejo por no revisar los billetes. Fue hermoso”, añadió en la publicación de TikTok.