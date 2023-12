La peor boda de la historia: Novia se negó, le quitaron el anillo e invitados tuvieron que pagar el evento

Lo que se pensaba que sería una jornada inolvidable para una pareja de novios del municipio de Chinú, en Córdoba, ciudad ubicada al norte de Colombia, terminó de la peor manera posible.

La historia tiene como protagonistas a Jesica Avilés y Santiago Restrepo, quienes decidieron sellar su vínculo sentimental con una boda por el civil que reunió a una gran cantidad de invitados por parte de ambas familias, pero que no concluyó de la mejor manera cuando la prometida se negó a casarse frente a la notaria en plena ceremonia.

Así fue el fallido matrimonio

El incómodo e impactante momento quedó registrado en las redes sociales de los testigos, los que rápidamente lo viralizaron para que se diera a conocer el insólito desenlace de la boda.

Cuando Jesica y Santiago estaban frente a frente y con los anillos ya en sus respectivos dedos anulares, la notaria hizo la pregunta de rigor a la novia: “En tu sano y cabal juicio, ¿Es tu deseo contraer matrimonio civil por el trámite notarial con Santiago Restrepo Vega?”.

Tras un largo e incómodo silencio, uno de los invitados gritó que contestara luego, lo que finalmente provocó la debacle en el evento.

“No sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy“, respondió Jesica, ante la mirada atónita de Santiago, el novio.

Luego del incomodísimo momento, la notaria canceló la ceremonia y la mujer comenzó a explayar sus razones para negarse a firmar el acuerdo civil con Santiago, indicando que su suegro no estaría conforme con la unión.

“El papá no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago me mintió. Me dijo -Santiago- que su papá estaba feliz, que la boda la había pagado el papá”, fueron parte de los motivos que entregó Jesica.

Sin embargo, esto no quedó acá, ya que la novia criticó a su prometido por ser influenciado por su suegro, algo que no podía tolerar más.

“Él (Santiago) se deja mandar por el papá, así no me caso“, detalló. Además, Jesica agregó que el padre del novio habría tratado mal a sus hijos durante la ceremonia: “Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto, fue ahora aquí. Si lo sé, no vengo”.

Mientras la novia explicaba sus razones, Santiago comenzó a retirar el anillo de compromiso que le entregó segundos antes, generando más caos en la hilarante situación.

Invitados corrieron con los gastos de la fallida boda

Por si fuera poco el tragicómico momento, la situación fue a peor para los asistentes de la frustrada ceremonia civil, debido a que el novio se negó a cumplir con su parte del pago del evento y los invitados debieron asumir el costo.

En definitiva, los convidados al evento debieron recoger los sobres con dinero que habían destinado para el futuro matrimonio y entregarlo en modo de pago a la fallida ceremonia.

Mira la fallida ceremonia de matrimonio

¡Insólito! en plena ceremonia de una boda en Chinú, Córdoba, la novia ‘le dio el no’ a su prometido. Todos en el matrimonio quedaron con la boca abierta ante la repentina e inesperada decisión de la mujer. pic.twitter.com/Y4VHR30Oom — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) December 19, 2023

Sigo con los videos de la plantada que le pegó la novia chinuana Jessica Avilez a su prometido, en pleno matrimonio notarial. Cómo el novio se negó a pagar la cuenta del matrimonio, los invitados hicieron “vaca” para sufragar los gastos. pic.twitter.com/YBdtnxELtW — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

