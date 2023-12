¿La usarías? Bolsa inspirada en clásicas galletas de Navidad chilenas causó furor en TikTok

Dos semanas restan para la Navidad y mientras los centros comerciales funcionan a toda máquina para recibir a las miles de personas que acuden a comprar regalos, poco a poco las ciudades se impregnan con las luces y típicas decoraciones.

En esa línea, hay quienes criticaron la falta de “espíritu navideño” en Santiago, con el argumento de que es una capital un tanto gris en comparación a otras del mundo, que festejan a destajo estas fechas.

“Gente, yo no sé si es en todo Chile o solamente por acá donde yo vivo, pero si yo no veo los estados de la gente de mi país, yo no me doy cuenta de que estoy en Navidad“, expresó Diego Ariza, un tiktoker colombiano.

Bolsas inspiradas en empaque de galletas causaron furor en TikTok

Ahora, otra persona se hizo viral en TikTok en el marco de la Navidad pero, esta vez, por un inusual accesorio que lució en un supermercado y que causó furor en redes sociales.

La creadora de contenidos @carlanee inicialmente publicó un registro donde se ve a una joven con una bolsa de compras basada en el envoltorio de unas conocidas galletas de Navidad. “Ayuda, ¿dónde encuentro esa bolsa? Por favor”, escribió.

Sin embargo, la propia tiktoker reveló más tarde que es su propia madre quien las fabrica. Así, desató la histeria y los internautas corrieron en masa a comprar una creación. “Agenda Cerrada, volveremos”, aclaró la usuaria. ¿Comprarías una?

