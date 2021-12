Este 28 de diciembre, una vez más, se celebró el Día de los Inocentes. Pese a que ocurre todos los años, muchas veces algunas declaraciones llamativas durante esta jornada toman por sorpresa a los internautas. En esta ocasión, no fue diferente y se perpetuó la tradición.

La alcaldesa de la comuna de Providencia,. Evelyn Matthei fue una de las que sorprendió durante la mañana lanzando un post en el que sostuvo que “hoy comienza una nueva etapa en mi vida. He decidido lanzar mi nueva firma de ropa llamada #ByEvelyn. Un proyecto que al fin ve la luz y me llena de alegrías. Los mantendré informados”, agregando que “me cuentan qué tipo de diseño o colección, se imaginan y les gustaría ver”.

Las reacciones fueron diversas. Mientras que algunos entendieron de inmediato que se trataba de un simple chiste, otros comenzaron a elogiarla por su buen gusto para vestir; otros la cuestionaron. “Providencia es cada vez más parecido al centro de Santiago y sacas una línea de ropa. ¿En qué mundo vives?“, le planteó una persona.

Hoy comienza una nueva etapa en mi vida. He decidido lanzar mi NUEVA FIRMA de ropa llamada: #ByEvelyn ♡. Un proyecto que al fin ve la luz y me llena de alegrías. Los mantendré informados… Me cuentan qué tipo de diseño o colección, se imaginan y les gustaría ver 🥰👚👗👠👜 pic.twitter.com/CX96oiVXId

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) December 28, 2021