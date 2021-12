Atención, ciudadanos y ciudadanas. Tras reiteradas consultas a través de redes sociales, el denominado “primer perro de la República de Chile”, Brownie Boric Font, mascota de la familia del presidente electo, Gabriel Boric, se pronunció sobre un eventual cambio de casa a La Moneda.

Con un comunicado oficial, Brownie, el perro que se tomó las redes sociales, confirmó que se quedará en la Región de Magallanes y no cambiará su domicilio a la Región Metropolitana cuando Gabriel Boric asuma la presidencia del país.

“Me quedo en mis queridas tierras magallánicas, desde donde comienza Chile velaré por el bienestar animal”, comentó la cuenta de Twitter de Brownie. Posteriormente, aseguró que “soy muy feliz viviendo aquí”.

Me han preguntado mucho esto así que aquí va mi comunicado oficial: me quedo en mis queridas tierras magallánicas, desde donde comienza Chile velaré por el bienestar animal, soy muy feliz viviendo aquí 🐾🐶 woof pic.twitter.com/LasgSEW3DP

Por otro lado, a través de su Instagram, Brownie indicó que “me quedo en mis tierras del sur junto a mi abuela y abuelo. Santiago y La Moneda no son para mí”.

Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo no solo a velar por los derechos de los perros de Chile, sino que de todos los animalitos. #AdoptaNoCompres pic.twitter.com/okOmAg04GZ

