Brownie Boric le envió especial y particular regalo a perro de Alberto Fernández: “Pilla premios”

Durante los últimos días, el presidente Gabriel Boric visitó Argentina en lo que fue su primer viaje al extranjero en el cargo.

Tras su visita, el “primer perro de la nación”, Brownie Boric Font, recurrió a su cuenta de Instagram para referirse al viaje de su amo y aprovechó de hacer un análisis de lo mejor del país trasandino, según él: “buen fútbol y buenísima música”, indicó.

En la postal, además, Brownie aparece posando junto al disco Artaud, de Pescado Rabioso (Luis Alberto Spinetta), uno de los regalos que le hizo el presidente argentino, Alberto Fernández, al mandatario.

Sin embargo, Fernández no fue el único en regalar. Brownie también aprovechó la instancia para enviarle un especial y particular regalo al perro del mandatario trasandino, Dylan Fernández, del cual dio detalles en el post.

“Querido @Dylanferdezok, ¡Ojalá algún día poder olfatearnos! Pero mientras no se pueda, te haré llegar el presente de la segunda foto que ya adelantó mi humano”, detalló.

“¿No saben que es? ¡Es una alfombra olfativa!, o como yo le llamo: ¡Pilla premios!”, comentó.

“Messirve para que los humanos nos escondan ricos alimentos entre sus pelos y nosotros los encontramos usando nuestro agudo olfato para comerlos. Intenté darte una alfombra mágica, pero un Genio me comentó que Aladdín se llevó la última”, agregó. “¡Puedes utilizar todo tipo de comida en pequeñas cantidades para jugar y comer! ¡Solo no pidas el raspado de olla, eso no corresponde!”, cerró.

Mira la publicación aquí: