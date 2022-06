Particular cabellera de un león es furor en zoológico de China: Es comparado con moda “retro” de los 80

Un león macho blanco del zoológico de la ciudad de Cantón, China, ha causado furor entre los asistentes, quienes se han visto asombrados por el particular estilo de su melena.

Durante la jornada del pasado domingo, el felino fue captado lamiéndose las patas delanteras y acomodándose la melena hasta alcanzar su peculiar “look”.

En las últimas horas, cuidadores salieron a responder las acusaciones sobre una posible intervención humana en el cabello del animal. Según indican, esto se habría originado por la intensa ola de calor y humedad que ha azotado el sureste del país asiático.

“No hay un programa de peluquería en el zoológico, y no nos atrevemos a cortarle el pelo a un león. Se puede decir que él mismo ‘diseñó’ el peinado”, explicó un miembro del personal al medio Global Times.

Tras la viralización de las imágenes, el león ha sido comparado con cortes de pelo que estuvieron de moda durante la década de 1980 y 1990, además del recordado fleco de Joe Exotic, domador de tigres que protagonizó la serie de Netflix, El Rey Tigre.

Lion in China zoo goes viral for fringe, zookeepers deny giving it haircut https://t.co/KqAmwiHzrr pic.twitter.com/8ZN45jOmbr

— Mothership.sg (@MothershipSG) May 30, 2022