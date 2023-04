“Me volvió a dar escalofríos”: Cámara captó inusual caída de objetos mientras joven estaba solo en su oficina

Hay registros que hacen que hasta los más escépticos crean en la actividad paranormal. En esta ocasión, la experiencia que fue ampliamente viralizada en redes sociales estuvo protagonizada por David Pineda, un joven que se quedó hasta tarde en su oficina del barrio Prado Centro de Medellín, Colombia.

El estudiante de ciencia y tecnología fue quien se encargó de compartir el momento a través de Twitter y que fue captado por las cámaras de seguridad del recinto.

Según se observa, una taza con café se cayó aparentemente sola desde su escritorio. Pero luego, cuando estaba limpiando, una silla se movió sin que nadie estuviese cerca.

Debido a estos dos sucesos, el joven quedó completamente atónito, asegurando que “ya no quiero volver a trabajar solo hasta tan tarde”.

“Intenté encontrar una explicación lógica, pero después de ver el video me volvió a dar escalofríos“, confesó.

Luego agregó que “me pegaron el susto de mi vida”, explicando que el recinto donde ocurrió lo descrito, corresponde a una casa “que tiene casi un siglo de antigüedad y tiene muchas historias”.

Ya no quiero volver a trabajar solo hasta tan tarde. Miren bien el video completo: me tiran la taza de café y me mueven la silla. Intenté encontrar una explicación lógica, pero después de ver el video me volvió a dar escalofríos. 😱 pic.twitter.com/QGsGulkX3Y

— David Pineda (@DavidPinedaVa) April 17, 2023