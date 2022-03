A casi tres meses de que ganara la segunda vuelta presidencial, finalmente este viernes Gabriel Boric Font asumió como nuevo presidente de la República de Chile.

El mandatario juró pasado el mediodía al igual que su gabinete completo, en una ceremonia que estuvo marcada por los constantes aplausos que recibió de parte de todos los presentes del Congreso Nacional.

La instancia no pasó para nada desapercibida en redes sociales, donde los usuarios aprovecharon de compartir diversos memes en los que tomaron varios aspectos del nuevo jefe de Estado.

Entre ellos destacaron que no haya usado corbata, la foto presidencial oficial, el perrito que estuvo afuera del Congreso y especialmente el Squirtle que le regaló la delegación japonesa este jueves en el marco de una reunión bilateral.

Como era de esperar, las imágenes y comentarios se viralizaron rápidamente y fueron compartidas en las redes sociales.

cómo que esta no será la foto presidencial oficial???? pic.twitter.com/2VEOTz7hCj

No hay evento sin uno. Y tomando solcito. #CambioDeMando pic.twitter.com/jwsQ5JfStC

Taylor aterrizando en Chile para cantar All too well (10 minute versión) en el cambio de mando pic.twitter.com/gaSZJFTeTF

— Pinu de La Casa Lannister, (Taylor's Version) ♋🦁 (@SrPinu) March 11, 2022