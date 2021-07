El cambio de nombre de la clásica Negrita a Chokita no dejó indiferente a nadie y generó cientos de comentarios en redes sociales, donde se posicionó rápidamente como tendencia.

Si bien algunos usuarios en Twitter calificaron la decisión de Nestlé como una exageración, otros estaban de acuerdo en la modificación, porque está más acorde a la sensibilidad social contemporánea.

Además de los hilarantes memes sobre el tema, políticos y famosos también se volcaron a las redes sociales para reaccionar al comentado cambio de nombre.

Uno de ellos fue el ex candidato presidencial Mario Desbordes (RN), quien aseguró que se trata de “una exageración”.

Creo que esto es una exageración: Nestlé revela que la "Negrita" tendrá nuevo nombre en pro "del respeto y la no discriminación" https://t.co/7FegqAvaTU vía @biobio — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) July 21, 2021

La ex ministra Mariana Aylwin, en tanto, añadió: “Cuando la tontera llega al límite”.

Cuando la tontera llega al límite!

Nestlé cambiará el nombre de Negrita por "respeto y no discriminación" https://t.co/ivymDwLdkh — Mariana Aylwin (@maylwino) July 21, 2021

Por su parte, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial de Emprendedores, escribió: “La estupidez humana crece a diario…”.

“Ya no existe la ‘Rubia’. Ahora eliminan la ‘Negrita’. Me hacen desaparecer parte de mi infancia. No podemos estar tan estúpidos…con respeto”, manifestó la conductora Marcela Vacarezza.

Ya no existe la “Rubia”. Ahora eliminan la “Negrita”. Me hacen desaparecer parte de mi infancia. No podemos estar tan estúpidos…con respeto — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) July 21, 2021

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, también entregó su parecer sobre el cambio de nombre, y aunque dijo que se ha reído mucho con los memes, “yo soy demasiado adicta a ella, así que Negrita forever”.

Me he reído mucho con lo de #Negrita yo soy demasiado adicta a ella, así que #NegritaForever pic.twitter.com/0f8ls1ywUx — Patty Muñoz García (@Pa__tty) July 21, 2021

El abogado Aldo Duque fue más allá y dijo que “por si acaso, y previniendo, haré un último brindis besando la copa que contiene el cuerpo de ese elixir divino llamado ‘Gato Negro’ fiel compañero de tantos y buenos yantares”.

Por considerarlo racista Nestlé le cambia el nombre a su tradicional galleta "Negrita" por "Chokita". Por si acaso, y previniendo, haré un último brindis besando la copa que contiene el cuerpo de ese elixir divino llamado "Gato Negro" fiel compañero de tantos y buenos yantares. — Aldo Duque (@AldoDuqueSantos) July 21, 2021

“No hay duda de que antes de cambiarle el nombre a la ‘Negrita’, Nestlé debe haber contratado a Cadem para hacer el estudio de mercado”, expresó el cantante Alberto Plaza.

No hay duda de que antes de cambiarle el nombre a la “Negrita”, Nestlé debe haber contratado a Cadem para hacer el estudio de mercado. — Alberto Plaza (@albertoplaza) July 21, 2021

“Pocas veces se ha visto una campaña publicitaria tan mediática como el cambio de nombre de la Negrita. Luego dirán que a la gente no le gustó y volverá a tener ese nombre. De repente son unos genios y tarde nos hemos venido a enterar”, añadió.