#RespetoParaNelsonAcosta es el hashtag que se ha posicionado entre lo más comentado en Twitter durante la mañana de este martes, luego de que Karina Oliva, ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana, escribiera un mensaje comparando su campaña a la de Marcelo Bielsa y cuestionara el legado de Acosta.

“Hicimos campaña a lo Bielsa, no a lo Acosta. Dejamos todo en la cancha, jugamos hacia delante, sin colgarnos al arco, fortalecimos el medio campo y la delantera, pero no basta. Siempre como Bielsa, con épica, disciplina y convicción. A militar la vida y el proyecto”, escribió la ex carta del Frente Amplio.

Si bien en un principio las reacciones llegaron cuestionado estrictamente la comparación que realizó con las recordadas palabras del rosarino, con las horas aparecieron mensajes destacando los hitos y triunfos del estratega de 77 años nacido en Uruguay.

Entre los mensajes compartidos en redes sociales recordaban que el ex técnico fue el encargado de devolver a la Roja a una cita planetaria, al Mundial de Francia ’98 tras 16 años, también obtuvo la medalla de bronce en los JJ.OO. de Sídney 2000 e hizo brillar a la dupla de goleadores Marcelo Salas e Iván Zamorano.

Además, pusieron sobre la mesa los títulos conseguidos por “Don Nelson” en Cobreloa, equipo con el que levantó las copas del Apertura 2003 y el Clausura 2004, la octava y última estrella del conjunto loíno en la Primera División nacional.

En su carrera, Acosta dirigió 8 equipos en Chile y en otros países (Fernández Vial, O’Higgins, Unión Española, Cruz Azul, Cobreloa, Everton, Deportivo Quito y Deportes Iquique), y dos selecciones, además del combinado chileno, también estuvo a cargo de Bolivia en 2003-2004.

Revisa las reacciones acá:

El desconocer lo poco hecho estos 30 años en chile incluye a la selección del 98, al murci, a la dupla sazá y el corte de manga del fabi estay. Luego negaran la libertadores del Colo #RespetoParaNelsonAcosta pic.twitter.com/u7zwioqUZi — Eng. of the beast (@einstein_crz) June 15, 2021

La gente no es weona, Nelson Acosta FUE, ES Y SERÁ un referente para todo el pueblo chileno y cobreloino #RespetoParaNelsonAcosta pic.twitter.com/1QDfVinTYS — Acostismo 🎩 (@acostismo) June 15, 2021

#RespetoParaNelsonAcosta el hombre que nos devolvió la alegria de estar en un mundial tras 16 años. Estos chiquilines del FA de verdad piensan que Chile comenzó el 2005. https://t.co/LuFd8wrHYa — Francisco Javier Orrego (@PanchoOrregoG) June 15, 2021

#RespetoParaNelsonAcosta grande don Nelson Bonifacio ❤️ . Recuerdo de mi infancia pic.twitter.com/TGIIo51R49 — Armando Gómez V  (@armandogomezv) June 15, 2021

A pesar de la falta de respeto de la derrotada candidata, ha sido lindo ver florecer tanto cariño y reconocimiento al trabajo de Don Nelson Bonifacio Acosta López.

Escriban la historia como quieran, su nombre va a ser siempre una obligación.#RespetoParaNelsonAcosta pic.twitter.com/n6HqXKht6s — Acostistas (@acostistas) June 15, 2021

Nelson Acosta es el hombre que nos enseñó a ganar después de muchos años de derrotas.

Se merece el respeto de todos los chilenos 🇨🇱

Ninguna aparecida como @karina_ol va a venir a ensuciar su nombre. #RespetoParaNelsonAcosta pic.twitter.com/4jzFqAOPx8 — CriDa (@cdso72) June 15, 2021

#RespetoParaNelsonAcosta se lo merece, era el único que asumía el cargo cuando nadie lo quería, para algunos no logro nada, pero para muchos si, Siempre agradecido pic.twitter.com/ZWtR1nHbZf — JMichea🤙 (@JsMichea) June 15, 2021

Mi homenaje para un grande #RespetoParaNelsonAcosta https://t.co/wuRlqIoA96 — Adolfo Vasquez Rocca (@AdolfoVRocca) June 15, 2021

Siempre en el corazón Aurinegro 💛🖤 Hace muy poco de cumpleaños, un grande don Nelson #RespetoParaNelsonAcosta pic.twitter.com/fxwq4j7O6a — Iván Burgos Alvarez (@IvnBurgos) June 15, 2021